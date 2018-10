Gregorio De Falco e Di Maio è scontro | “dà fastidio che io parli”

blogitalia.news

(Di giovedì 1 novembre 2018)Dee Dinervi tesi, paura di una caduta del governo, ma Denon ci crede “Mi faranno un processo? Non me ne frega niente”. Il comandanteDe, senatore grillino, si dice tranquillo: “Non mi pare che ci sia scritto da qualche parte che nel Movimento non c’è libertà di parola. O no?”, spiega in una intervista a Il Corriere della Sera: “Fatemi vedere questo codicillo, che non me lo ricordo”. E risponde al consigliere toscano Giacomo Giannarelli che in unwhatsapp si appella al suon buon senso: “Ma quale buon senso, perché dovrei tirarmi indietro?”. Deinfatti potrebbe votare contro il decreto sicurezza: “Me lo ha scritto anche Diin un messaggio:, non fare cadere il governo. Ma scusate, pensate davvero che un governo possa cadere per De? Sung nu fess? Con tutti i ...