Grandi opere | parte l' analisi costi-benefici Battaglia sulla Tav | «sì» a Terzo valico e

Fugatti sulle Grandi opere : “Il popolo le vuole” : Roma. I cinque minuti che concede a chi gli chiede un’intervista, li sottrae alle riunioni in corso con la Protezione civile. E’ presidente della provincia di Trento da poco più di una settimana, Maurizio Fugatti, e già si trova a dover fronteggiare un’emergenza maltempo. E dunque anche per questo n

«Una marcia dei 100mila per dire sì alle Grandi opere» : Dario Gallina, presidente degli industriali di Torino, è da poco uscito dal Consiglio comunale. Nella veste del manifestante, atipica per un imprenditore, ha dato le ragioni del "sì" alla Tav. Con lui c'erano sindacalisti, commercianti, artigiani: rappresentanti di categorie produttive compatti. Un consigliere grillino gli ha chiesto se pensava di organizzare un'altra "marcia dei 40mila": "Ve ne porteremo 100mila", è stata la ...

Grandi opere - Giorgetti : si devono fare : ANSA, - MORBEGNO , SONDRIO, , 29 OTT - "Le decisioni implicano anche delle polemiche. Sicuramente anche la realizzazione in Valtellina di questa importante opera viabilistica non ha trovato tutti d'...

Tav e Tap : Grandi opere - grandi guai per il governo. E' ancora scontro tra Lega e 5Stelle : Teleborsa, - grandi opere, ma anche grandi guai in vista per il governo gialloverde. Sale, infatti, la tensione nella maggioranza, dopo che il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha spiegato che ...

Crozza-Toninelli e il blocco alle Grandi opere : “Guardo i fogli per ore e non so se devo leggere prima le righe nere o gli spazi bianchi intorno” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, Crozza-Toninelli spiega le motivazioni che hanno portato al blocco di tutti i cantieri delle grandi opere: “Guardo i fogli per ore, mi interrogo se devo leggere prima le righe nere o gli spazi bianchi intorno…” Video Nove L'articolo Crozza-Toninelli e il blocco alle grandi opere: “Guardo i fogli per ore e non so se devo leggere prima le ...

"Senza Grandi opere 5mila posti in fumo" : Nuovo colpo all'estero per Salini che spinge sempre più il business al di là dei confini nazionali per mettersi al riparo dal 'rischio Italia' e dalla mina cantieri: 5mila posti di lavoro e 800 ...

Infrastrutture - Toninelli : basta alle Grandi opere faraoniche : Bologna,, askanews, - "Penso che dobbiamo, anche in Emilia Romagna, come in tutta Italia, mettere in sicurezza tutte le nostre strade, perché la mia principale preoccupazione è che è inaccettabile che ...

Imprese - Grandi opere e futuro di Fi al centro della tre giorni di #IdeeItalia : Sono previsti in tutto 170 interventi tra parlamentari, eurodeputati, consiglieri e amministratori, rappresentanti del mondo del lavoro e dell'associazionismo. Toccheranno vari temi: dalla sanità all'...

Così saltano le Grandi opere : stop a Tav e Terzo Valico : E tra le imprese è allarme: 'Sospendere a data indefinita una gara d'appalto da 2,3 miliardi di euro significa mettere in pericolo l'economia del territorio e dell'Italia - è la denuncia dell'...

La Fondazione San Patrignano acquisisce le opere di nuovi Grandi artisti ed espone al Maxxi : La Fondazione intende catalizzare attorno alla collezione le energie migliori tratte dai campi dell'arte, dell'architettura e della politica per garantire alla collettività la piena fruizione di ...

Gaetano Intrieri - Toninelli sceglie un condannato per bancarotta come esperto per analisi costi-benefici di Grandi opere : Tra le 14 persone scelte dal ministro Danilo Toninelli nella Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture con il compito di effettuare l’analisi costi-benefici delle grandi opere c’è un condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta. Si tratta di Gaetano Francesco Intrieri, classe 1965, esperto di Trasporto aereo e docente all’Università di Tor Vergata. La vicenda giudiziaria che lo riguarda, ...

Toninelli : No Grandi opere - emergenza è manutenzione : Roma – “La prima emergenza del Paese e’ la manutenzione ordinaria, tutte quelle piccole opere che tra l’altro rappresentano un volano decisivo per la crescita e la ricchezza dell’Italia, anche se non accendono i dibattiti, non portano consenso o voti”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli parlando al congresso nazionale degli ingegneri. opere che, secondo Toninelli, ...

Tria : «Favorevole a riduzione dell’Irpef Avanti con le Grandi opere - Tav e Tap» L’analisi : ok taglio tasse - male il condono : Il ministro dell’Economia: «In modo graduale, valutando compatibilità bilancio, perché c’è bisogno di equità e armonizzazione delle soglie». Quest’anno correzione del debito dello 0,1%. grandi opere, il ministro apre: personalmente spero si facciano

