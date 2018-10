Grande Fratello Vip 3 | aerei per Stefano Sala | Benedetta Mazza | Andrea Mainardi video

Grande Fratello Vip - il segreto di Lory Del Santo : 'Chi mi ha chiamato quella notte a Hiroshima' : Abbandonata in una stanza d'albergo a Hiroshima dal suo ragazzo dell'epoca Erik Clapton sembrava essere una serata finita per Lory Del Santo ma dietro questa triste storia è successo l'impensabile. Il ...

Grande Fratello Vip - il blitz sopra la casa : 'Elia vero - voi tutti falsi'. Inquilini turbati dall'aereo : A rompere il delicato idillio nella casa del Grande Fratello Vip è stato il passaggio di un aereo nel cielo indirizzato a tutti gli Inquilini della casa. Il messaggio che porta è molto duro 'tutti ...

Andrea Mainardi in lacrime al Grande Fratello Vip 3 per un messaggio : GF Vip 3: Andrea Mainardi felice dopo il messaggio della compagna La mattinata è stata all’insegna delle emozioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Il giorno di Halloween è stato per i gieffini ricco di aerei e messaggi incoraggianti. Il più toccato dalle incursioni esterne è stato Andrea Mainardi. Lo chef de La prova del cuoco non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al messaggio in codice della compagna Anna. ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander : "Cecchi Paone mi ha aggredito - ha messo in mezzo mio figlio" : Continua a far discutere all'interno della Casa del Grande Fratello Vip lo scontro avvenuto nella puntata di lunedì sera tra Alessandro Cecchi Paone ed Elia Fongaro, accusato di strumentalizzare i sentimenti di Jane Alexander. Il divulgatore, in realtà, nella sua severa invettiva, ha preso di mira anche l'attrice dicendosi inorridito dal fatto che una madre abbia scelto di vivere pubblicamente una nuova storia d’amore di fronte al figlio ...

Grande Fratello Vip - Elia Fongaro nasconde una relazione all'insaputa di tutti? : Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone ha alimentato molti dubbi sull'onestà di Elia Fongaro e dei sentimenti che dice di nutrire per Jane Alexander. In confessionale, il giornalista romano, ha dichiarato: "Ho la certezza che la povera Jane non capisca che quest’uomo non ha il ben che minimo affetto nei suoi confronti. Se lo dico ci sarà un motivo".--Anche Ivan Cattaneo si è lasciato sfuggire alcune frasi ...

Grande Fratello Vip 2018 - aereo per Elia : "Tutti falsi dentro - il più vero fuori" (video) : I fan di Elia Fongaro non hanno ancora digerito l'eliminazione del proprio beniamino dalla casa del Grande Fratello Vip. Così un gruppo di sfegatati seguaci ha deciso di far arrivare in casa un messaggio aereo rivolto agli concorrenti: "Tutti falsi dentro, il più vero fuori".prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, aereo per Elia: "Tutti falsi dentro, il più vero fuori" (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 ottobre 2018 12:46.

Grande Fratello Vip - lo sfogo di Jane Alexander : 'Quando mi ha urlato sposami mi sono sentita...' : Momento di confessioni nella casa del Grande Fratello Vip . Nella giornata di ieri, martedì 30 ottobre, seduti in cucina Andrea Mainardi ha voluto sapere qualcosa di più sulla relazione tra Jane ...

Grande Fratello Vip - le lacrime di Martina Hamdy : 'Due anni di calvario - ci penso tutti i giorni' : 'La tenda è entrata dentro con una folata di vento pazzesca e mi è venuto in mente Fabio'. Inizia così il triste racconto di Martina Hamdy . Dopo la morte del padre, la meteorina del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi com’è senza parrucca : Quando si parla più dei capelli di Ilary Blasi che delle dinamiche (prossime allo zero) del Grande Fratello Vip 2018 c’è qualcosa che non va. Sì, perché a parte l’epico scontro con Fabrizio Corona e la storiella di Jane Alexander con Elia Fongaro (ora in stand by dopo l’eliminazione dell’ex velino), il reality di Canale 5 sta ridefinendo i confini della parola ‘noia’. Così accade che il pubblico si interessi ...

Grande Fratello Vip news : i fan di Elia Fongaro mandano un aereo di protesta | Video : Elia Fongaro ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip nel corso della settima puntata del reality show. Il modello ha perso al televoto con Martina Hamdy e Ivan Cattaneo. Elia ha dovuto separarsi bruscamente dalla sua Jane Alexander, che l’ha accompagnato alla porta rossa in lacrime. In puntata il ragazzo ha precisato che la sua immagine non deve essere assolutamente accostata alle accuse mossegli da Francesco Monte e ...

Grande Fratello Vip : Elia ci ha provò con Fariba - mamma di Giulia Salemi : Elia Fongaro ci ha provato in passato con la mamma di Giulia Salemi? La risposta, almeno stando a quanto dichiara la signora Fariba, è positiva. La rivelazione è arrivata durante l'ospitata dell'ex concorrente di Pechino Express a Casa Signorini. In particolare Fariba ha preso le difese dell'ex velino di Striscia la notizia, accusato nelle ultime ore di aver mostrato un finto interesse all'interno della Casa del Grande Fratello Vip nei ...

Grande Fratello Vip 3 - daily 31 ottobre 2018 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, daily 31 ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber ridotta 'come un barbone'. Dorme per terra - il 'problemino' di Cecchi Paone : Convivenza difficile al Grande Fratello Vip tra Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone . I due nuovi arrivati nella casa non possono dormire nello stesso letto perché il giornalista russa tutto il tempo. ...

