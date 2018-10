“Governo Lega-M5S non arriverà alle europee” | il giudizio della banca Usa Goldman Sachs

Berlusconi riscende in campo : “mi candido alle Europee”/ Attacco a M5s e Lega : “Governo nemico delle libertà” : Berlusconi: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Milleproroghe è legge : al Senato 151 Sì e 93 No/ Ultime notizie - Renzi : “Governo Lega-M5s rinvia tutto” : Decreto Milleproroghe è legge: al Senato 153 Sì, 93 No e 2 astenuti. Palazzo Madama approva, le Ultime notizie: Renzi, "il Governo rinvia tutto". Cosa cambia per vaccini e scuole(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:34:00 GMT)