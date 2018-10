Governo | Conte | oggi manovra alle Camere

Tav - Conte : in arrivo analisi Governo. Foietta : Toninelli straparla : Il tema é qual è la dimensione di futuro e quale l'impatto sull'economia reale» «Nel Paese - ha aggiunto - bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con ...

Tav - Conte : in arrivo analisi Governo - presto decisione : Il tema é qual è la dimensione di futuro e quale l'impatto sull'economia reale» «Nel Paese - ha aggiunto - bisogna rimettere il lavoro al centro delle attenzioni. Non ci sembra, a partire da ieri con ...

Governo - allarme decreto sicurezza : verso ipotesi voto di fiducia | Conte : serve sintesi politica e responsabilità : Il decreto legge sicurezza "si espone a un dibattito in aula e quindi ci possono essere delle osservazioni critiche che sono benvenute, ma poi ci deve essere un momento di sintesi politica e tutti ...

Tap : protesta in Puglia dopo il sì del Governo. Conte : 'La colpa è mia' : I manifestanti contrari al gasdotto hanno bruciato schede elettorali e foto dei politici 5 Stella per non aver rispettato le promesse fatte in campagna elettorale. Il premier: 'Chi dice che non ci ...

No Tap - 'contro il Governo Conte mobilitazione generale'. Manifestazione oggi - ai M5S e alla storia delle penali da 20 miliardi di euro non ... : Voi siete peggio, propagandate, prendete voti ingannando la gente e poi fate le stesse cose che avrebbe fatto la 'vecchia politica'. Noi abbiamo perso elezioni, ma non abbiamo mai preso in giro gli ...

"Tap - l'opera è legittima" - dal Governo Conte via libero definitiva al gasdotto in Salento : Il ministro dell'Ambiente Costa, ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

Governo - Conte : fiducia da Putin e Trump - avanti così : Milano, 25 ott., askanews, - 'Ieri le parole di Putin, oggi quelle di Trump. L'Italia gode della fiducia di grandi Paesi, andiamo avanti così'. Il premier italiano Giuseppe Conte, ha commentato così, ...

Conte : Governo coeso - manovra non ardita : 14.56 "Nessuna paura.Il clima è molto coeso all'interno del governo." Così il premier Conte smentisce frizioni."La manovra è descritta come particolarmente ardita,in realtà non è così,prevediamo scostamento del deficit molto, molto Contenuto. Siamo partiti da un 2% rapporto deficit-pil, bisogna parlare di uno scostamento reale dello 0,4%". E poi:"Adesso sembra che lo spread sia diventato l'elemento centrale della nostra vita economica,sociale, ...

Conte in Russia : Putin “no remore ad acquisto titoli Stato italiani”/ Università Mosca : “fiducia in Governo” : Conte a Mosca: nasce l’asse Italia-Russia. Ultime notizie, Putin e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Conte in Russia - 'la nostra economia è solida - Governo farà la sua parte' : "La nostra economia è solida e il governo farà la sua parte: dobbiamo fare squadra, sistema, governo, imprenditori e lavoratori". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando a Mosca una ...