Pisa - “Pensiero computazionale” : al via progetto finanziato da Google per le scuole secondarie : A Pisa città dell’informatica, l’Università si è aggiudicata un finanziamento Google per realizzare un progetto che coinvolge le scuole secondarie di secondo grado. E sono infatti più di cinquanta i docenti che nelle prossime settimane frequenteranno il corso sul “Pensiero computazionale”, organizzato dall’Ateneo e finanziato dal più famoso motore di ricerca di Internet. L’iniziativa è stata illustrata in Rettorato venerdì 26 ...

Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store : Circa tre anni fa, Google ha introdotto all'interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione. Da quel momento,

Google Home Mini presenta sul Google Store una demo per provare Assistant via web : La pagina di presentazione sul Google Store di Google Home Mini presenta una novità interessante. Si tratta di una demo che consente di provare alcune funzionalità di Google Assistant direttamente via web. Per il momento la funzionalità non è tuttavia ancora arrivata in Italia ma è probabile un futuro roll out nei prossimi giorni.

Google Pixel 3 e 3 XL saranno aggiornati almeno fino al 2021 e i Pixel originali manterranno l'archiviazione illimitata : Mentre Google ricorda che Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL riceveranno gli aggiornamenti almeno fino a ottobre 2021, i Pixel originali continueranno a godere dello spazio di archiviazione illimitato per sempre.

Google Maps si aggiorna per aiutare i viaggiatori : Google Maps sta per ricevere un nuovo aggiornamento , che semplificherà in maniera decisiva la vita di tutti i giorni per i pendolari di tutto il mondo. D'ora in poi sarà infatti possibile ricevere informazioni in tempo reale su traffico o ritardi dei mezzi pubblici in modo molto più immediato, grazie all'introduzione di una tabella apposita. ...

Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1 - con numerose novità : A un mese dall'annuncio della nuova versione inizia il roll out di Wear OS 2.1, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi indossabili di Big G.

Google vi aiuta a organizzare i vostri viaggi : ecco le ultime novità di Google Trips : viaggiare è un'esperienza molto interessante e sono sempre più numerosi i viaggiatori che decidono di utilizzare lo smartphone per organizzare il proprio viaggio.

Google consentirà al Governo Cinese di spiare gli utenti via smartphone? - : ...di capitolare sulle richieste di censura e sorveglianza in cambio dell'accesso al mercato Cinese come confisca dei nostri valori e della nostra posizione negoziale governativa in tutto il mondo', ha ...

Touring Bird è la nuova guida per viaggiare di Google : Touring Bird è il nome dell'ultimo progetto sviluppato dal team di Area 120 di Google ed è un sito Web che aiuta i viaggiatori a trovare le cose da fare

"Google ci fa vedere tutto. Ormai i nostri viaggi sono solo di seconda mano" : L'altro mondo, quello in qualche modo ufficiale, è l'incarico di professore, oggi in pensione, di letteratura inglese, tra l'altro all'Università di Bologna e per lunghi anni a quella di Siena. Due ...

Android Auto ha problemi a riprodurre la musica via Google Assistant : Un bug di sistema di Google Assistant rende vano chiedere ad Android Auto con i comandi vocali la riproduzione di un brano musicale via Google Play Music secondo varie testimonianze. Il problema è esteso e coinvolge vari aspetti dell'assistente di Google ma il team di Big G è già al lavoro per sistemare il tutto.

Appello degli inviati di guerra : Facebook e Google paghino news : Giornalisti che avevano condiviso i pericoli e le gioie di quando si arriva all'obiettivo di "raccontare al mondo la 'verità' vista con i propri occhi". E che oggi sono costretti a mettere da parte ...