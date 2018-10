Google regala €10 a chi ha scaricato film in 4k gratis dal Play Store

Google regala 10 euro di credito per scusarsi dei problemi legati ai prezzi di alcuni film : Google regala 10 euro di credito per scusarsi del disguido di alcune settimane fa, quando aveva proposto alcuni film a un prezzo sbagliato. L'articolo Google regala 10 euro di credito per scusarsi dei problemi legati ai prezzi di alcuni film proviene da TuttoAndroid.

Google regala 2 euro di credito sul Play Store ad alcuni utenti : Google sta regalando due euro di credito ad alcuni utenti, da spendere sul Play Store per acquisti di app, giochi o contenuti in-app. L'articolo Google regala 2 euro di credito sul Play Store ad alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Hype di Banca Sella regala 10 euro con l’arrivo di Google Pay : Dopo un lungo periodo di attesa, il famoso servizio Google Pay è finalmente giunto anche in Italia e molte sono le banche e gli istituti che si sono adeguate ai nuovi standard di pagamentiGrazie a questo importante passo in avanti dei circuiti di pagamento connessi, molti utenti italiani sono alle prese con il test definitivo del servizio, il quale sembra vada molto vene e soddisfi pienamente le richieste dei clienti.Continue reading Hype di ...

Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista Nest Hello : Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista il sistema di videocitofono Nest Hello, in grado di offrire una soluzione decisamente evoluta. L'articolo Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista Nest Hello proviene da TuttoAndroid.