Google One sta per arrivare in Italia con alcune nuove feature

Google cambia look alla home page su smartphone : La home page di Google negli anni ha subito sempre dei continui miglioramenti che hanno portato il motore di ricerca ad essere il più utilizzato al mondo. Bing per esempio, che è il rivale più leggi di più...

Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 : Uno sviluppatore ha creato un porting della Google Fotocamera 6.1, quella vista su Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, per OnePlus 6. L'articolo Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

I fotolibri di Google Foto conesntono ora di inserire più immagini per ogni pagina : Google Foto consente ora di inserire più immagini nella stessa pagina dei Fotolibri, anche se al momento la funzione non è disponibile in Italia. L'articolo I Fotolibri di Google Foto conesntono ora di inserire più immagini per ogni pagina proviene da TuttoAndroid.

Google propone su Play Film il noleggio a 0 - 99 euro di uno di questi interessanti film : Google propone su Play film il noleggio a 0,99 euro di uno tra 60 interessanti film, tra cui "Forrest Gump", "Avengers: Infinity War" e "Tomb Rider" L'articolo Google propone su Play film il noleggio a 0,99 euro di uno di questi interessanti film proviene da TuttoAndroid.

Non si potrà più sbloccare lo smartphone a voce con l’Assistente Google : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Una delle caratteristiche dell’Assistente Google su smartphone è quella di poter sbloccare il telefono del proprietario riconoscendone il timbro vocale. La funzione si chiama Voice Match ed è sicuramente utile sotto molti punti di vista, eppure sembra che perfino Google abbia iniziato a reputarla non abbastanza sicura, tanto da avere in mente di limitarne presto le potenzialità. La conclusione l’ha ...

Google Discover sbarca sulla versione mobile del sito di Google : Google Discover sta ora iniziando a essere pubblicato sul sito del colosso di Mountain View sui dispositivi mobile. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Discover sbarca sulla versione mobile del sito di Google proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Google stanno lavorando ad una versione speciale di Android per lo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano : Diversi scoop sono stati rivelati attorno al Galaxy S10 e al terminale pieghevole Samsung. Non c’è dubbio che le notizie su questi due device siano molto interessanti perché sembra che anche Google abbia partecipato al progetto. Secondo il rapporto a firma leggi di più...

Google impone ai produttori l’obbligo a due anni di aggiornamenti : Uno degli aspetti da sempre criticati dagli utenti per quanto riguarda il sistema operativo Android è la carenza, dopo l’uscita di un determinato dispositivo mobile, di aggiornamenti e di supporto alla sicurezza. Ciò contribuisce a leggi di più...

Samsung e Google lavorano ad una versione di Android per lo smartphone pieghevole : Samsung sta lavorando con Google per sviluppare una versione speciale di Android da utilizzare sullo smartphone pieghevole "Winner". L'articolo Samsung e Google lavorano ad una versione di Android per lo smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore supporta tanti nuovi smartphone : Google ARCore, la piattaforma dedicata alla realtà aumentata, ha aggiunto il supporto a numerosi nuovi smartphone, tra cui Pixel 3, Pixel 3 XL e LG V40 ThinQ. L'articolo Google ARCore supporta tanti nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Essential Phone e Xiaomi Mi 5 ricevono Night Sight con un porting di Google Fotocamara : Essential Phone e Xiaomi Mi 5 ricevono un porting di Fotocamera Google con la funzione Night Sight attiva che migliora gli scatti notturni. L'articolo Essential Phone e Xiaomi Mi 5 ricevono Night Sight con un porting di Google Fotocamara proviene da TuttoAndroid.

La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting : OnePlus 6 riceve il primo porting della ROM di Google Pixel 3 XL. L'articolo La ROM del Google Pixel 3 XL arriva su OnePlus 6 grazie ad un porting proviene da TuttoAndroid.

Google lancia dei link per la creazione istantanea di nuovi documenti : Google ha reso noto tramite Twitter che sta introducendo una nuova funzione semplifica la creazione di un nuovo documento Google. Digitando nella barra indirizzi del browser link come "docs.new" o "slide.new", gli utenti verranno immediatamente portati a un nuovo documento vuoto. L'articolo Google lancia dei link per la creazione istantanea di nuovi documenti proviene da TuttoAndroid.

Come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel : Mentre Sundar Pichai ci parla della sfida lanciata con i Google Pixel, scopriamo com'è composta la filiera produttiva dei nuovi smartphone. L'articolo come nasce e come sta progredendo la gamma di smartphone Google Pixel proviene da TuttoAndroid.