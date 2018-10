Google festeggia Halloween con un doodle per giocare multiplayer

Ok Google - dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween : Google Assistant e Google Home sono pronti per Halloween, forniscono utili indicazioni sui costumi o rispondono in modo scherzoso alle nostre richieste. L'articolo Ok Google, dolcetto o scherzetto? Ecco come Assistant festeggia Halloween proviene da TuttoAndroid.

Trucchi Google svelati dai dipendenti Google (per festeggiare i 20 anni) : Google ha festeggiato i 20 anni di attività questo mese e, che ci piaccia o meno, fa parte delle nostre vite anche più di quanto la maggior parte di noi vorrebbe. Sono tanti i prodotti che utilizziamo ogni giorno dell’azienda di Mountain View: Gmail, YouTube, Android, Maps, Assistant, solo per elencarne qualcuno, e sopra ogni altro il motore di ricerca numero uno, Google Search. Ecco i Trucchi Google dai dipendenti che li gestiscono La ...

Google festeggia i suoi 20 anni rilasciando tantissime novità : Era il lontano 4 settembre 1998 quando Google Inc. venne fondata da Larry Page e Sergey Brin, due giovani studenti della Stanford University, che avevano come sogno quello di creare un motore di ricerca capace di collegare e rendere disponibile tutto il contenuto del Web. Da allora Google ne ha fatta di strada ed il sogno dei due ragazzi si è avverato, essendo diventato il numero uno tra i motori di ricerca del Web. Il percorso però non è ...

Google Chrome festeggia i 10 anni con un look tutto nuovo : Google festeggia i dieci anni di Chrome, con un look tutto nuovo, autocompletamento, nuova gestione delle password e tante novità in arrivo. L'articolo Google Chrome festeggia i 10 anni con un look tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Google compie 20 anni - un doodle per festeggiare il compleanno : Milano (askanews) - Google festeggia 20 anni. Vent'anni di domande e risposte, nuove funzionalità e anche di doodle, compreso quello per festeggiare il suo compleanno che ripercorre la storia del motore di ricerca più usato al mondo attraverso le informazioni più cercate in questi 20 anni.Quando nel settembre del 1998 due studenti della Stanford University, Larry Page e Sergey Brin progettarono Google e il sistema di indicizzazione PageRank che ...

Google festeggia ancora i suoi primi vent'anni : La data di fondazione della compagnia è il 4 settembre, ma la compagnia per tradizione festeggia il 27. Dai primi passi al dominio del web. Miglioramenti alle ricerche per i prossimi 20 anni