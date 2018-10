Google cambia look alla home page su smartphone

Lavorare sul web - Google cambia ancora le regole e vuole contenuti di altissimo valore : Il lavoro si sta rapidamente trasformando in infolavoro. Tutte le categorie professionali oggi infatti usano le informazioni per comunicare e Lavorare. Ma Internet è una bestia che cambia pelle continuamente. Ciò che era valido ieri, può non valere domani. Qual è il trend per il 2019? Cosa bisogna assolutamente sapere per creare e gestire in modo sicuro un infolavoro? Nei miei corsi di ipnosi digitale insegno che Internet cattura l’attenzione ...

Night Sight su Google Pixel 3 XL fa cose pazzesche, vi mostriamo come funziona in video e la mettiamo a confronto con Huawei Mate 20 Pro

La Google Chromecast sta Cambiando la visualizzazione delle foto in modalità ambient e sta ricevendo il supporto audio multi-room.

Google Chromecast 3 trasforma il televisore in Smart TV - ma cambia poco rispetto al modello precedente : Google ieri, insieme ai nuovi Smartphone Pixel 3, ha presentato anche la terza generazione della Google Chromecast. Si tratta del piccolo dispositivo che è in grado di trasformare la maggior parte dei televisori in una Smart TV. Il nuovo modello vanta prestazioni migliori e qualche altra miglioria tecnica. Si potrà comprare nel negozio ufficiale di Google e altrove, nelle prossime settimane. La nuova Chromecast dovrebbe essere il 15% più veloce ...

Buon Compleanno Google - 20 anni di ricerche che hanno cambiato il Web : Ai più giovani sembrerà strano, perfino incredibile, ma è esistito un tempo in cui Google non c’era e le ricerche si effettuavano altrove. L’azienda destinata a diventare un colosso delle ricerche e non solo, nasceva infatti venti anni fa ad opera di Sergey Brin e Larry Page, nel più classico dei garage consegnatici dalla moderna mitologia hi-tech statunitense. In realtà la data del 27 settembre 1998 è arbitraria ed è stata fissata ...

Discover - il news feed di Google cambia nome e acquisisce nuove funzioni : In principio era Google Now, poi è diventato il feed di Google o feed di notizie e ora si chiama Discover. Fa parte dei tre cambiamenti fondamentali che Google si è prefissata per cambiare il modo in cui effettuare ricerche, personalizzate e attinenti senza nemmeno che tu intervenga in qualche modo, ma com’è possibile? Discover: un nuovo nome e un nuovo aspetto Un nuovo nome, un nuovo look e un nuovo set di funzionalità. Il feed di ...

Google si rinnova : come cambia il motore di ricerca : Ben Gomes, head of search for Google Inc. (Foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Lunedì 24 settembre Google ha organizzato un evento per celebrare i 20 anni di attività, occasione durante la quale il responsabile del motore di ricerca Ben Gomes ha tolto il velo su alcune delle novità in serbo. La più rilevante è stata battezzata activity card ed è la memoria di Google che interviene quando un utente effettua più volte una ricerca ...

Google e i 20 anni che cambiarono il mondo : ... "Il prodotto sei tu", il Foglio del 14 giugno ,, per far lo stesso anche del secondo mi avvalgo largamente del paper con il quale si è aperto, davanti ai banchieri centrali del mondo, l'annuale ...

Google CHROME COMPIE 10 ANNI E CAMBIA/ Le novità : investimenti sulla realtà aumentata : GOOGLE CHROME COMPIE 10 ANNI e CAMBIA, le novità: nuovo look con angoli smussati per il browser. Massima integrazione degli strumenti e innovazioni soprattutto per il mobile.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 GMT)

Google Chrome cambia pelle : (Immagine: Google) Google Chrome, il browser che domina su dispositivi fissi e mobili con il 60% del mercato che ha appena compiuto 10 anni, si concede un restyling estetico e funzionale. (Immagini: Google) Fedele ai principi Google Material Design, l’interfaccia appare più piatta e le forme più morbide, facilitando la visibilità dei tab e dei menu quando ci sono molte finestre di navigazione aperte. Le modifiche estetiche riguardano, anche se ...

Google - compie 20 anni il motore di ricerca che ci ha cambiato la vita/ Ultime notizie - tutto iniziò nel 1998 : Google, compie 20 anni il motore di ricerca che ci ha cambiato la vita. Ultime notizie, tutto iniziò nel 1998, quando due studenti di Stanford ebbero la geniale intuizione(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:00:00 GMT)

Google - vent'anni di ricerche che hanno cambiato il web : Da un garage al mondo intero. Il 4 settembre 1998 nasceva il motore oggi usato da 9 utenti su 10. Con qualche flop (Motorola e i Glass) e scivoloni fiscali. Ora il rischio è che altri sappiano innovare più e meglio

Accordo segreto tra Google e Mastercard per scambiarsi dati personali : Una notizia shock proviene dalla piattaforma giornalistica online Bloomberg, operativa negli Stati Uniti. La soffiata riguarda un'intesa segreta che sarebbe stata stipulata tra Google e Mastercard al fine di "scambiarsi clienti" e dati personali dei consumatori. Nello specifico l'Accordo sarebbe nato proprio per tracciare le vendite al dettaglio (offline) di oltre due miliardi di consumatori Usa. Le due società avrebbero dunque non soltanto ...