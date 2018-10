Golden Foot | Cavani vince l' edizione 2018 | ' Che emozione tornare al San Paolo | ma

Golden Foot - Cavani vince l'edizione 2018 : lo hanno votato i tifosi di tutto il mondo : Il riconoscimento viene assegnato sulla base dei voti dei tifosi di tutto il mondo , espressi via web sul sito ufficiale del Golden Foot . Cavani ha vinto superando la concorrenza di altri campioni ...

Golden Foot - Pirlo : 'Ronaldo un esempio per tutti. Dybala può trovare uno stimolo in lui' : Andrea Pirlo. Bozzani Campioni del mondo in copertina nel giorno del Golden Foot dedicato alle Leggende. Insieme all'ideatore del premio Antonio Caliendo sfilano Marcello Lippi, Didier Deschamps, Andrea Pirlo e Clarence Seedorf. L'...