Gli Stati Uniti accusano hacker cinesi di aver violato progetti aerospaziali

Trump vuole mettere fine allo ius soli neGli Stati Uniti : 'Questa situazione è assurda - deve finire' : Il Presidente degli Stati Uniti ha rivelato il 30 ottobre 2018 di voler mettere fine allo ius soli. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove se una persona arriva e ha un bambino, questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ridicolo e deve finire. Lo farò presto con un nuovo decreto'. ...

NeGli Stati Uniti c’è un problema con il diritto di voto : Alcuni accusano Brian Kemp, il candidato governatore repubblicano, di voler togliere il diritto di voto alle minoranze pur di vincere. Leggi

"Nel 2020 guerra civile neGli Stati Uniti". La profezia che getta tutti nel panico : La guerra civile potrebbe scoppiare negli Stati Uniti d'America dopo le elezioni presidenziali del 2020 secondo lo storico Neil Ferguson dell'università di HarvardL'articolo riportato dal Sunady Times riporta la notizia dello studioso americano Ferguson che avrebbe predetto lo scoppio di una guerra civile dopo le elezioni presidenziali del 2020 traguardo definitivo della scissione che da anni, dopo l'elezione di Trump, è tangibile all'interno ...

Sanità - acquistati dalle Asl ma venduti dalle farmacie : l’affare dei medicinali che Gli ospedali non riescono a distribuire : Ci sono centinaia di migliaia di medicinali, acquistati dalle aziende sanitarie, che ogni anno potrebbero essere distribuiti direttamente dagli ospedali e invece troviamo sempre più spesso nelle farmacie private con prezzi diversi per ogni regione. “Nei primi nove mesi del 2018 abbiamo pagato 640mila euro alle farmacie per la distribuzione di 158mila scatole di farmaci salvavita”, dice Corrado Busani, direttore del dipartimento farmaceutico ...

NeGli Stati Uniti gli smartphone si cambiano con meno frequenza : Uno studio condotto da HYLA Mobile Inc. ci dice che gli utenti statunitensi ora attendono in media 2,83 anni prima di cambiare il proprio smartphone L'articolo Negli Stati Uniti gli smartphone si cambiano con meno frequenza proviene da TuttoAndroid.

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso neGli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.

PlayStation Classic : quale regione ha i titoli miGliori? : Dopo aver annunciato PlayStation Classic, Sony ha recentemente svelato la lista di titoli presenti nella versione occidentale della sua mini console, in molti si sono lamentati dell'assenza di nomi del calibro di Parasite Eve, Crash Bandicoot, Silent Hill e Spyro the Dragon. Come riporta Dualshockers, ecco la lista dei titoli della versione in questione:Inoltre è emerso che la versione giapponese di PlayStation Classic avrà una line up diversa ...

NeGli Stati Uniti sono in aumento le streghe Wicca : L'aumento delle autodefinite streghe 'potrebbe anche essere il risultato dell'azione di Satana', ha detto, che 'è attivamente al lavoro nel mondo per cercare di allontanare quante più persone ...

Ad Atlanta - neGli Stati Uniti - è stato trovato un nuovo pacco sospetto indirizzato a CNN : Lunedì mattina negli Stati Uniti è stato trovato un nuovo pacco sospetto indirizzato alla televisione CNN, che era già stata destinataria di due dei 12 pacchi bomba trovati la settimana scorsa e per cui una persona è stata arrestata venerdì The post Ad Atlanta, negli Stati Uniti, è stato trovato un nuovo pacco sospetto indirizzato a CNN appeared first on Il Post.

Milano. Attestati di frequenza aGli studenti dei soggiorni studio all’estero : Un’esperienza didattico-formativa e l’occasione per i ragazzi di stringere nuove amicizie, conoscere realtà diverse e, non ultimo, condividere con altri

Morte Desirée - il gip : 'Gli arrestati le mentirono sul mix fatale' : La miscela era composta da tranquillanti e psicotropi che hanno determinato la perdita "della capacità di reazione" della giovane, consentendo agli indagati di poter mettere in atto lo stupro. Si ...

Gli utenti PlayStation accusano Sony di pubblicità ingannevole riguardo il 4K di Red Dead Redemption 2 su PS4 Pro : Una polemica in merito al 4K offerto da PlayStation 4 Pro si sta sollevando sulla rete, riporta Altchar.Tutto è iniziato con il lancio di Red Dead Redemption 2. Come saprete, le analisi di Digital Foundry hanno stabilito (com'era lecito aspettarsi) come Xbox One X, fornendo una risoluzione nativa in 4K, risulti la piattaforma migliore su cui giocare questo multipiattaforma.La polemica nasce dopo che Sony ha pubblicizzato il gioco spingendo molto ...

Morte di Desirée - caccia a un italiano : fornì il mix di pasticche - Frase shock deGli arrestati : 'MeGlio lei morta che noi in galera' : "Mero oggetto di soddisfazione sessuale" - Il gip che ha confermato il carcere per i senegalesi Brian Minteh e Mamadou Gara, il nigeriano Alinno Chima e il ghanese Yusif Galia ha le idee molto chiare ...