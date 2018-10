Gli appuntamenti di mercoledì 31 a Bologna e dintorni | Halloween

Anticipazioni U&D - rivoluzione al trono classico : forse aumentano Gli appuntamenti in tv : Cambiamenti in arrivo per il pubblico di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono classico, le quali sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di due nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Trattasi di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, entrambi protagonisti ...

Anticipazioni U&D - rivoluzione al trono classico : forse aumentano Gli appuntamenti in tv : Cambiamenti in arrivo per il pubblico di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono classico, le quali sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di due nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Trattasi di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, entrambi protagonisti ...

Fuorinorma2 : Gli appuntamenti : Sauro e i suoi amici sognano un mondo di pace, fratellanza, uguaglianza: sognano l'Unione Sovietica. Arriva l'occasione di una vita: visitare Mosca durante il Festival Mondiale della Gioventù ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni : Elisa in acustico : MUSICA IL NUOVO ALBUM DI Elisa LabOratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 19, ingresso con acquisto del cd A due ...

Lucca Comics & Games 2018 - Gli appuntamenti per bambini : (foto: Iacopo Giannini/LaPresse) Torna, sempre più in grande, Lucca Comics & Games. L’edizione 2018 della manifestazione per giochi e fumetti da record in Europa durerà cinque giorni con un programma ricchissimo declinato tra padiglioni libri e fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, concerti e gare di cosplay. Anche Lucca Junior, la parte dedicata a bambini e pre-adolescenti, è sempre più strutturata e ricca di attività pensate per ...

Festival della Scienza - mostre e laboratori : Gli appuntamenti di oggi : Venerdì 26 ottobre - Programma delle conferenze, eventi speciali e spettacoli. 10:30 Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio Premio Nazionale Federchimica Giovani 15:30 Palazzo Ducale, Sala del ...

Volley femminile - Serie A1 2018-2019 : come vedere in tv il Campionato. Tutti Gli appuntamenti e il programma : La Serie A1 2018-2019 di Volley femminile si preannuncia estremamente avvincente e appassionante, il massimo campionato italiano ripartirà nel weekend del 27-28 ottobre subito dopo i Mondiali che hanno visto protagonista una grande Italia capace di conquistare la medaglia d’argento. Le azzurre hanno incantato in Giappone e saranno anche loro ai nastri di partenza nei rispettivi club, pronte a darsi battaglia per raggiungere gli obiettivi ...

Cineforum gratuito ad Albenga : ripartono Gli appuntamenti di Iniziativa Laica Ingauna : Al via una nuova stagione per il Cineforum a cura dell'Associazione 'Iniziativa Laica Ingauna'. Per il momento sono stati resi noti i due appuntamenti di ottobre e di novembre, ma il calendario ...

Slitherine a Lucca Comics & Games : due imperdibili appuntamenti con Gli autori di videogame : Vi segnaliamo due imperdibili appuntamenti con Slitherine / Matrix Games nella settimana di Lucca Comics & Games. Realizzare e pubblicare un videogioco in Italia: la storia di Empires Apart raccontata dal suo autore e designer, Gian Paolo Vernocchi Il primo appuntamento è per l'1 novembre alle 16:30 (durata: circa due ore) in Sala 3 - Villa Gioiosa. Un vero e proprio workshop (chi vuole partecipare può iscriversi mandando ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : come vederla in tv. Gli appuntamenti su Rai ed Eurosport : Scatta questo fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. A Soelden ci sarà il classico antipasto stagionale, con due giganti (femminile e maschile) sul Rettenbach. Una prima ormai storica e che poi vedrà una pausa di circa un mese con le gare che riprenderanno a Levi questa volta con uno slalom. Successivamente sarà il momento delle gare americane e poi si tornerà in Europa tra Dicembre e Gennaio con le grandi classiche del Circo ...

Centenario della fine della Prima guerra mondiale - Gli appuntamenti a Vasto : Gli eventi, di notevole levatura, comprendono mostre, convegni, dibattiti, spettacoli bandistici e concerti, che sono stati organizzati anche grazie alle associazioni, alle scuole, i cori cittadini e ...

CampidoGlio : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Per le giornate del 19, 20 e 21 ottobre in programma visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, attività, eventi, spettacoli, concerti Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre. Come tutti i fine settimana, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre proseguono le ...

FESTA DI ROMA 13 - Gli appuntamenti della Roma Lazio Film Commission : ... scenografi, costumisti, giornalisti e scrittori che raccontano la location del Lazio a cui sono più affezionati dando consigli utili a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo del cinema. ...

Ballando con le Stelle 2019 - riparte la sfida “On the Road” : tutti Gli appuntamenti : Si avvicina la nuova edizione di Ballando con le Stelle e anche quest’anno ci sarà il format Ballando on the Road. La conduttrice Milly Carlucci, insieme ad alcuni giudici e professionisti del programma, sarà in giro per l’Italia per cercare i nuovi talenti del ballo. Sei tappe, 20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km in tutta Italia: Milly è pronta per questa nuova sfida. Il format nelle scorse ...