Giulio Tremonti | La manovra? È assolutamente gestibile | non capisco tutto il caos

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Molto rumore per nulla. È questo il senso delle parole diche, a proposito dellafinanziaria messa a punto dal governo gialloverde e delle critiche che ha suscitato, ha detto: "La mia opinione è che i contenuti sostanziali e attuali siano oggettivamentegestibili e non giustificanoilche è stato fatto in giro, anche in Europa".L'ex ministro del Tesoro, intervenuto ad Agorà su Rai Tre, ha fatto poi riferimento all'ipotesi di una patrimoniale ipotizzata per l'Italia per la Bundesbank, la banca centrale tedesca: "La patrimoniale come vorrebbero fare devasta l'Italia. Vuol dire che saltano le banche, le assicurazioni. Non funziona per il governo e non funziona per l'Italia".