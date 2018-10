Giulia Salemi spiazzata da Francesco Monte al Grande Fratello Vip

lanostratv

: Fatemi cominciare la bene la giornata, fatemi vedere Giulia Salemi mentre dorme .......bellissima!!! #gfvip - alfrtaf : Fatemi cominciare la bene la giornata, fatemi vedere Giulia Salemi mentre dorme .......bellissima!!! #gfvip - giuliabottini : Gossipblog: Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte innamorato 'zero' di Giulia Salemi. - Fr4ncyTUrry : Francesco Monte e i baci gay, Giulia Salemi svela le due versioni: “Davanti alle telecamere ha detto altro” (VIDEO) -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)Vip 3:confondeNella prime ore della mattinasi è sfogata con Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi. L’influencer,da, ha chiesto consiglio ai due cantanti. Laha sottolineato di non capire il 30enne di Taranto che, a sua detta sarebbe incoerente. Gli atteggiamenti diinfatti sarebbero contrastanti perche ha invece più volte manifestato il suo interesse all’ex tronista.non si sarebbe ancora sbilanciato, al contrario continuerebbe a tenere le distanze con la modella. Le tenerezze infatti non sarebbero sfociate in qualcosa di più, come invece vorrebbe la. Ivan Cattaneo ha consigliato all’influencer di essere più indipendente all’interno delVip 3 e di non stare sempre attaccata a. In questo modo, ...