Giulia Salemi e Martina Hamdy | bacio saffico nella notte Monte sconvolto | «Con la

Giulia Salemi spiazzata da Francesco Monte al Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte confonde Giulia Salemi Nella prime ore della mattina Giulia Salemi si è sfogata con Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi. L’influencer, spiazzata da Francesco Monte , ha chiesto consiglio ai due cantanti. La Salemi ha sottolineato di non capire il 30enne di Taranto che, a sua detta sarebbe incoerente. Gli atteggiamenti di Francesco Monte infatti sarebbero contrastanti per Giulia che ha invece più volte ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi e il bacio lesbo a Martina Hamdy : 'Francesco Monte non può reagire così' : 'Non puoi reagire così per un bacio '. Al Grande Fratello Vip prosegue la telenovela tra Francesco Monte e Giulia Salemi . Il loro tira-e-molla sentimentale vede l'attrice costantemente frustrata e ...

Grande Fratello Vip, Elia Fongaro c'ha provato con Fariba ? Parla la mamma di Giulia Salemi Uno scoop senza precedenti è stato oggi dato da Fariba (la mamma di Giulia Salemi) a Casa Signorini. La signora, invitata da Alfonso per commentare le ultime vicende del Gf Vip, ha preso la parola per dire la sua su […]

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte : "Quanto sono innamorato di Giulia Salemi? Zero" : "Zero". Così Francesco Monte ha risposto alla domanda "Da uno a dieci, quanto sei innamorato di Giulia Salemi?". A porre il quesito all'ex tronista di Uomini e donne è stato ieri pomeriggio all'interno della Casa del Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo, sin dal primo momento attento osservatore del feeling nato nel reality tra Monte e la Salemi. Feeling che è sfociato in tante effusioni e in un bacio scoccato poche ore fa. Nulla però che ...