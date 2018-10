Gioca due euro al Lotto | azzecca una quaterna da 124 500 euro

Arrivabene : “Andiamo a Giocarcela nelle ultime due gare” : Al termine del GP del Messico vinto da Max Verstappen con Vettel e Raikkonen a podio, e che ha incoronato campione Lewis Hamilton, il Team Principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Una grande gara della Ferrari, importantissima anche in ottica Costruttori Prima di tutto, complimenti a Hamilton, […] L'articolo Arrivabene: “Andiamo a giocarcela nelle ultime due gare” sembra ...

Basket – Flebo a due Giocatori e foto social : la PNA chiede maxi squalifiche per Scafati : Giorgio Sgobba e Gabriele Romeo fotografati mentre si facevano una Flebo dal proprio allenatore: caos a Scafati, la Procura Nazionale Antidoping invoca maxi squalifiche A volte una foto postata sui social può creare guai grossi. Lo sa bene la Givova Basket Scafati che si è vista scoppiare in mano una vera e propria bomba. Il tutto è nato da una foto postata dall’allenatore Marco Calvani su Facebook: lo scatto ritrae due giocaotori di ...

Basket - squadre Under 18 Giocarono a perdere : due allenatori e un dirigente squalificati per 3 anni : giocarono a perdere tra autocanestri ed errori programmati su disposizione dei rispettivi allenatori, cercando in questa maniera di evitare trasferte più lunghe nella fase interregionale del campionato Under 18 di Basket. La colpa, secondo il tribunale della FederBasket, fu dei due allenatori che prima del match “impartirono precise disposizioni” ai giovani cestisti. Per questo la giustizia sportiva della Fip ha condannato a 3 anni ...

Inter Milan - Iene “tentano” Giocatori/ Modelle : “chiamami” - due impegnati rispondono - D'Ambrosio le respinge : Derby Inter Milan, Le Iene schierano due ragazze: video. Tre giocatori ci provano: chi sono? D'Ambrosio respinge avance. Le ultime notizie sullo scherzo di Corti e Onnis(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:02:00 GMT)

Pirlo “Gioca” il derby di Milano : il suo tifo ed il duello Higuain-Icardi : Higuain-Icardi è una sfida nella sfida nel derby di Milano, a detta di Andrea Pirlo però potrebbero esserci sorprese notevoli “Chi vincerà? Non lo so, quello che si può dire è che sarà sicuramente una bella partita. Credo che sarà una gara molto equilibrata, entrambe le squadre vengono da un buonissimo momento. Io farò il tifo per Gattuso e per i rossoneri”. Pirlo ha parlato anche del duello tra bomber ...

CIR - Rachele Somaschini si Gioca la stagione Tricolore al Rally Due Valli : L'evento si terrà questo giovedì, mentre chi è a Verona potrà contribuire ai progressi della scienza medica nella lotta a malattie infide e poco conosciute come la fibrosi cistica, acquistando per 10 ...

China Open – Osaka è inGiocabile : Goerges spazzata via in due set! : Naomi Osaka continua la sua marcia inarrestabile nel China Open: la tennista nipponica supera Julia Goerges e accede ai quarti di finale Il China Open sembra avere la sua favorita: Naomi Osaka, fresca vincitrice degli US Open, continua ad avanzare implacabile nel suo cammino verso la finalissima del torneo asiatico. Osaka, numero 6 del ranking mondiale femminile, ha liquidato in poco più di un’ora la tedesca Julia Goerges, imponendosi in ...

Inter - tutte le gare Giocate il 25 settembre : due precedenti vittoriosi con la 'Viola' : Corsi e ricorsi storici [VIDEO] dell'Inter, legati alla data di oggi, 25 settembre. Stasera i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina a San Siro, nel match valido come anticipo della 6^ giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Per quanto riguarda i precedenti legati al giorno specifico, sono complessivamente 14: il bilancio è di 11 vittorie e 3 pareggi. Tra questi match, due hanno visto in campo Inter e Fiorentina al 'Meazza' [VIDEO], pertanto ...

Spartak Mosca - due Giocatori non convocati per 'like' su Instagram a un post ironico sull'allenatore Carrera : Galeotto fu il "like" e chi lo pose. Lo Spartak Mosca , impegnato giovedì sera nell'esordio in Europa League in casa del Rapid Vienna, non avrà a disposizione il difensore Andrey Eshchenko e il ...

Basket – Aggrediti e accoltellati due Giocatori USA : razzismo o gelosia alla base del folle gesto : Incredibile quanto accaduto a Darrel Bowie e Joseph McLain, cestisti del Cuza Sport di origini afro-americane: i due ragazzi hanno subito un’aggresione razzista, o per motivi legati alla gelosia, al di fuori di un locale Episodio increscioso accaduto in Romania. Due cestisti di origini americane, Darrell Bowie (24 anni) e Joseph McClain (25), sono stati Aggrediti e accoltellati all’esterno di un locale di Braila. I due ...

Pirlo : 'La Juventus due gradini superiore a tutte. Il Milan è la squadra che Gioca meglio' : Con la maglia della Nazionale e non solo, perché i colori di Milan e Juventus sono ancora ben impressi nella mente, così come l'azzurro con cui è salito sul tetto del mondo. Adesso il calcio lo ...