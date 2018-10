Ginger e Fred film stasera in tv 31 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)è ilin tv mercoledì 312018 in onda in prima serata su Rai Movie alle ore 21:10. La pellicola diretta da Federico Fellini ha come protagonisti Giulietta Masina, Marcello Mastroianni. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 1985 REGIA: Federico Fellini: Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi, Ezio Marand, Totò Mignone, Jacques Henry Lartigue, Martin Maria Blau, Antoine Saint Jean, Augusto Poderosi, Friedrich von Ledebur, Federica Paccosi, Ginestra Spinola,erich Thun, Antonino Iuorio DURATA: 125 Mintiin tv:Amelia e Pippo sono due ballerini dell’avanspettacolo, un po’ in là con gli anni. Trenta, quaranta anni fa, portavano il ...