GfVip 3 | Ivan Cattaneo terrorizzato si fa la pipì addosso

GfVip - Daniele Interrante contro Ivan Cattaneo a Domenica Live : ecco perché : ROMA - 'In questo Paese c'è un doppiopesismo. Appena una persona etero dice qualcosa su un omosessuale, si muovono tutti, perfino il ministro, quando però un omosessuale dichiarato dice una cosa ...

Ivan Cattaneo censurato al GfVip? «Storie di sesso troppo bollenti in piena notte» : la decisione della regia : Nottata infuocata al GF VIP : i concorrenti hanno affrontato discorsi da bollino rosso ed è scattata la censura , in particolare per Ivan Cattaneo . Proteste da parte degli spettatori che in tarda ...

Primo scivolone al GfVip 2018. Ivan Cattaneo : «Rifiutare una donna è peggio che violentarla» : Ivan Cattaneo Ore 23:30. Il Primo scivolone all’interno del Grande Fratello Vip 2018 sembra compiuto. Durante una conversazione tra i ragazzi della parte “cavernicola” della casa, Ivan Cattaneo si lascia andare ad un’affermazione decisamente controversa. “Rifiutare una donna è peggio che violentarla”, afferma il cantante spiegando che nello stupro, almeno, la donna si sente in qualche modo “oggetto del desiderio”. I compagni sin da subito ...

Ivan Cattaneo - malore al GfVip nella notte : 'Pensavo di morire' : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP: al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la notte ...

Ivan Cattaneo - malore al GfVip nella notte : «Pensavo di morire». I dettagli : come sta ora : Non è cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Ivan Cattaneo all'interno della casa del GF VIP : al cantante, infatti, è toccato dormire in caverna, In più ha accusato un malore durante la ...

GfVip - Ilary Blasi e la battutaccia sull'omosessualità a Ivan Cattaneo : «Addrizza...» : Il Grande Fratello Vip 3 è partito con una clamorosa gaffe di Ilary Balsi . Nella prima puntata dei reality, che abbiamo raccontato in diretta su Leggo.it , i coinquilini erano molto eccitati, tra ...