GF Vip | Alessandro Cecchi Paone senza freni inibitori | come accarezza Fabio Basile

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Dopo due settimane al Grande Fratello Vip,sembra aver già lasciato il segno. In nomination e a rischio eliminazione, il conduttore televisivo sta sorprendendo tutti all’interno della casa. Ma in negativo, tanto da far piangere anche Elia Fongaro. Le ultime ore non sono state facili per l’ex velino nella casa del Grande Fratello Vip, che prima si è visto accusare di razzismo da Francesco Monte, e poi è scoppiato a piangere in seguito a una scenata diche non ha usato per lui parole dolci. Tutto è iniziato quando Monte si è rivolto bruscamente ad Elia: “Però ogni tanto alza il c**o anche tu che oggi sembra di essere al grand hotel. Oh bello sveglia!”, e così Fongaro ha replicato: “Oh un po’ di tarantolinità com’è che si dice?”, facendo riferimento alla provenieiza (Taranto, appunto) dell’ex tronista che subito si è ...