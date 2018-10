blogo

: GF Vip 3, Alfonso Signorini spiega perché Francesco Monte non deve essere tacciato di… - gossipblogit : GF Vip 3, Alfonso Signorini spiega perché Francesco Monte non deve essere tacciato di… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiega perché ha difeso Francesco Monte - zazoomblog : GF Vip: Ecco Perchè Alfonso Signorini Ha Difeso Francesco Monte! - #Perchè #Alfonso #Signorini #Difeso -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Doppiopesismo: questa l'accusa scagliata dai social nei confronti del direttore, opinionista a bordo campo della terza edizione del Grande Fratello Vip. Secondo molti telespettatori, il giornalista avrebbe assolto con troppa leggerezzanella scorsa puntata in diretta del reality show, reo di aver definito "schifoso" il bacio tra due ragazze. Eppure, appena un anno fa, aspri erano stati i toni nei riguardi di Giulia de Lellis, finita anche lei in una bufera mediatica per alcune frasi giudicate omofobe.L'opinionista ha risposto ai detrattori nel salotto di Casa, chiarendo quale sia la sua posizione in merito alle dichiarazioni dell'ex di Cecilia Rodriguez, differenti nel profondo da quelle pronunciate dall'influencer:dice che vedere due donne baciarsi in bocca fa schifo. È omofobia o non è omofobia? Io dico la mia, ma si era già ...