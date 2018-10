Germania | infermiere killer confessa 100 omicidi | “Ero annoiato Davo ai pazienti

Germania - infermiere killer confessa in aula : ‘Ho ucciso cento pazienti in ospedale’ : L’aula del tribunale di Oldenburg, in Bassa Sassonia, non sarebbe riuscita a contenere tutti: parenti delle vittime, avvocati ed i rappresentanti delle 120 parti civili. Così le autorita' hanno deciso di trasferire il processo ad uno dei più efferati assassini seriali della Germania nel locale centro congressi. Nessuno si aspettava che il dibattimento iniziasse con un colpo di scena: dopo il minuto di silenzio in memoria dei cento morti, su ...

Germania - infermiere killer confessa in aula : ‘Ho ucciso cento pazienti in ospedale’ : L’aula del tribunale di Oldenburg, in Bassa Sassonia, non sarebbe riuscita a contenere tutti: parenti delle vittime, avvocati ed i rappresentanti delle 120 parti civili. Così le autorità hanno deciso di trasferire il processo ad uno dei più efferati assassini seriali della Germania nel locale centro congressi. Nessuno si aspettava che il dibattimento iniziasse con un colpo di scena: dopo il minuto di silenzio in memoria dei cento morti, su ...

