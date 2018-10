Genoa | Kouamè felice della prestazione | “Abbiamo fatto la partita | peccato per il

Milan-Genoa - le pagelle : super Suso - Kouamé è scatenato : pagelle MILAN G. DONNARUMMA 6.5 Quando ha la palla tra i piedi, non dà mai sicurezza alla squadra. Nel finale gran parata su Lazovic. MUSACCHIO 6.5 Cerca di contrastare Piatek. ROMAGNOLI 7 Sfortunato ...

Genoa-Udinese - probabili formazioni : Kouame più di Pandev - Velazquez recupera Mandragora : Genoa-Udinese si giochera' domenica alle 15 allo stadio Ferraris: un match importante per i padroni di casa, che sono stati i primi a fermare la Juventus sul pari in questo campionato e vogliono continuare a crescere. Il subentro di Juric a Ballardini sembra aver dato qualche effetto positivo, ma il nuovo tecnico adesso ha davanti la montagna di un calendario difficilissimo, visto che dopo i friulani arrivano le sfide con il Milan, mercoledì, ...

Genoa - Kouame : 'Ho la 11 come Drogba. Piatek non lo credevo così forte' : ... "Me lo aspettavo perché sono cresciuto un passo alla volta - ha raccontato l'ivoriano alla Gazzetta dello Sport " L'anno scorso in Veneto sono stato benissimo. L'ideale per un giovane". Ad ...

Gol Kouame - prodezza in allenamento : il Genoa si stropiccia gli occhi [VIDEO] : GOL Kouame – Il Genoa ha iniziato la stagione con il botto, successo per la squadra di Ballardini contro l’Empoli, l’obiettivo è quello di disputare una stagione da protagonisti. Nel match d’esordio un protagonista è stato l’attaccante Kouame, i tifosi si stropicciano gli occhi per le prodezze dell’ivoriano. I rossoblu sono al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Sassuolo, il Genoa ha ...

Il Genoa vola con Piatek-Kouame. Subito a segno al debutto in A : Quando il mercato va in gol. Il Genoa si gode i primi tre punti stagionali griffati Piatek-Kouame. La nuova coppia-gol rossoblu, arrivati in estate per una cifra complessiva di 10 milioni di euro e ...

L’esultanza di Kouame ed il fiuto del gol di Piatek : il Genoa si rialza dopo una settimana terribile : Esultanza Kouame – La seconda giornata del campionato di Serie A ha già regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo, inizio con il botto per il Genoa, dopo il rinvio della gara contro il Milan in seguito al crollo del ponte Morandi, successo della squadra di Ballardini nella gara contro l’Empoli, 2-1 il risultato finale ma dominio ben più evidenti. I dubbi della vigilia sono stati spazzati via, in particolar modo ...

Serie A - Genoa-Empoli 2-1 : Piatek-Kouamé - poi Mraz. Buona la prima per Ballardini : Piatek e Kouamé: l'inizio del Genoa è arrembante. E tutto parte da un facile piattone del polacco al minuto 6, grazie al primo assist di un Criscito già apparso in spolvero. Al 18', ecco il raddoppio ...