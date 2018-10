Genitori in piazza contro l' ex Kgb che arresta i loro figli

Milano - Genitori e bambini in piazza : «Sala - la scuola Confalonieri aspetta da due anni la riapertura del cortile» : In pochi metri le due facce di Milano , contraddittorie, slegate, lontane, ormai anni luce, l'una dall'altra: da una parte, quella di una città che ha ripreso a crescere, recuperando il ruolo di ...

Liceo Sannazaro - preside sospesa : alunni e Genitori brindano in piazza : La notizia della sospensione immediata della preside Laura Colantonio è stata accolta con un'esplosione incontenibile di gioia da parte degli studenti sannazarini che da mesi, se non da...

I Genitori DEL NO OBBLIGO VACCINI IN PIAZZA/ Domani a Bologna : "ecco la nostra proposta di legge" : A Bologna i GENITORI del no OBBLIGO VACCINI in PIAZZA: domenica appuntamento per chiedere libertà d'uso e ridiscutere la Legge 119 e i suoi effetti da "decreto d'urgenza"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 02:06:00 GMT)