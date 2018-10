Fuoco e fiamme | a Orsara la notte più luminosa della Puglia

Provinciale Cerca camion in fiamme arrivano i Vigili del Fuoco : Una densa coltre di fumo si è sollevata da un camion in fiamme sulla Provinciale Cerca all'altezza di Melzo. Sul posto Polizia Locale e Vigili del fuoco. Provinciale Cerca camion in fiamme Un camion ...

Notte di Fuoco a Milano - fiamme in due depositi di rifiuti : Il primo, e più devastante rogo a Quarto Oggiaro, dove le fiamme hanno distrutto una ditta di stoccaggio: vigili del fuoco al lavoro per tutta la Notte. Sei ore dopo un secondo incendio in una ditta che lavora la plastica: indagini a 360 gradi

Scoppia lo smartphone : letto a Fuoco - bimba di tre mesi avvolta dalle fiamme : Paura in un appartamento di Ponte San Giovanni, a Perugia. La madre aveva lasciato la neonata sul letto con acconto il telefono cellulare quando all'improvviso ha udito un botto provenire dalla camera...Continua a leggere

Scoppia lo smartphone : letto a Fuoco - bimba di tre mesi avvolta dalle fiamme : Mattinata di terrore in un appartamento di un condominio di Ponte San Giovanni a Perugia quando lo scoppio di un telefono cellulare ha provocato un vero principio di incendio sul letto dove si...

Rogo nel fienile a Pollein - non esclusa l'ipotesi dolosa Aosta - I Vigili del Fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme nella ... : Ci sono volute ore perché i Vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell' incendio scoppiato, attorno alle 20.40 di ieri, sabato 6 ottobre, in località Grand Place a Pollein , nel fienile di ...

Corsico - 58enne avvolto dalle fiamme per strada : «Si è dato Fuoco da solo» : Un 58enne si è dato fuoco per strada, in via Bellini, a Corsico, intorno alle 7 di lunedì mattina. I soccorritori del 118 sono riusciti a spegnere le fiamme che lo avvolgevano. e lo hanno portato d'...

Incendi - brucia la Toscana : fiamme vicino a Vinci - oliveto a Fuoco : brucia la Toscana dove un ettaro di oliveta ha preso fuoco nel pomeriggio a Collegonzi di Vinci (Firenze). Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono partite da alcune sterpaglie e poi si sono propagate. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre provenienti da tutta la proVincia fiorentina. Intervenuto anche l’elicottero Drago del 115 volato da Arezzo e squadre di volontari gestite dalla sala operativa della Regione ...

Fiamme da un contatore - vigili del Fuoco in azione : MASSIGNANO Doppio intervento dei vigili del fuoco in contrada Marezi a Massignano. A poca distanza dall'area interessata dall'intervento sul pino pericolante , CLICCA QUI , , si è infatti verificato l'...

Incendi Liguria : fiamme sopra Sanremo - vigili del Fuoco al lavoro : Incendio sulle alture di Sanremo: un rogo è divampato questa mattina in località Pian della Castagna, nella zona di San Romolo: sul posto squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato una zona di bosco e sterpaglie, ma sono ora sotto controllo. Ieri altri Incendi sono divampati in località Cinque Burche, in alta Valle Argentina e a Beuzi di Bussana. L'articolo Incendi Liguria: fiamme sopra Sanremo, vigili del fuoco al lavoro sembra ...

Inferno di Fuoco nel Pisano - fiamme in Val di Serchio : allontanata una famiglia : E' una tempesta di fuoco quella che sta tenendo in scacco dalla notte scorsa le popolazioni dei Monti Pisani, in mezzo alla Toscana, dove il vasto incendio è alimentato da vento forte e costante e ha ...

Memorial Pantani 2018 : Vincenzo Nibali fa Fuoco e fiamme - lo Squalo all’attacco! Vittoria a Davide Ballerini : Vincenzo Nibali ha dato spettacolo al Memorial Pantani, classica del calendario italiano dedicata alla memoria del compianto Pirata che si è disputata oggi su un tracciato particolarmente impegnativo di 200 km da Castrocaro Terme a Cesenatico che prevedeva anche tre passaggi sulla salita di Montevecchio. Lo Squalo ha fatto capire a tutti di essere in crescendo di forma quando mancano otto giorni ai Mondiali di Innsbruck, il grande obiettivo ...

Canada - tornado di Fuoco risucchia idrante dei pompieri/ Video - fiamme alte 60 metri! : Canada, tornado di fuoco risucchia idrante dei pompieri. Video ultime notizie, fiamme alte 60 metri: la sequenza impressionante ripresa dai vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:30:00 GMT)

In fiamme nella notte una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del Fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Padova - va a Fuoco una casa : madre e figlio disabile morti tra le fiamme : Vivevano insieme in una casa a Conselve , Padova, , dove sono morti tre le fiamme di un incendio. La madre di 86 anni e il figlio disabile di 42 sono stati trovati dai vigili del fuoco, dopo che è ...