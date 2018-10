Francia | tasso anomalo di bambini nati senza braccia o mani tra il 2000 e il 2014 Il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Diciotto casi ditra ile ilo con malformazioni agli arti superiori, di cui 8 in un raggio di soli 17 chilometri quadrati attorno al villaggio di Druillat, nel dipartimento dell’Ain. Il caso è stato svelato ingrazie alla denuncia dell’epidemiologa Emmanuelle Amar, direttrice del registro delle malformazioni congenite della regione Rodano-Alpi (Remera), che ha reso pubblico ildi malformazioni nella zona di Druillat: 7 neotra il 2009 e il, una cifra 58 volte superiore al normale. Un dato, secondo Amar, non spiegabile attraverso fattori genetici né con l’uso di sostanze. Dopo la divulgazione dei dati, l’Agenzia per la salute pubblica ha deciso di aprire una inchiesta nazionale: il ministro della Salute, Agnes Buzyn, ha comunicato che i risultati sono attesi entro il 31 ...