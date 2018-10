Francia | inchiesta su neonati senza arti

Neonati senza braccia - è allarme in Francia : sono già 18 i casi in pochi anni - avviata un’inchiesta nazionale : E’ attualmente in corso un’inchiesta nazionale in Francia sul caso dei Neonati senza braccia. A riferirlo alla stampa è stato il direttore generale dell’agenzia per la Salute pubblica, Francois Bourdillon. Il ministro della Salute, Agnès Buzyn, ha per ora precisato che i primi risultati dell’inchiesta arriveranno non prima del 31 gennaio 2019. Ad oggi sono 18 i casi conclamati di bambini venuti alla luce senza braccia in ...