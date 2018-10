Foodora Italia è stata rilevata da Glovo

Risiko nel Food delivery - Glovo si compra Foodora Italia : Risiko al via nel Food delivery Italiano. Glovo si compra Foodora Italia , che aveva già annunciato nei mesi scorsi la dipartita dal nostro Paese, a tre anni dal suo ingresso. L'accordo raggiunto con ...

Food delivery - Glovo acquista Foodora in Italia : Glovo (dal profilo Twitter di Glovo) Glovo acquista Foodora. La piattaforma spagnola di consegne di cibo a domicilio ha firmato un accordo per rilevare le attività in Italia della concorrente tedesca, che qualche mese fa aveva annunciato l’addio al mercato nazionale perché poco redditizio. Il passaggio avverrà in più fasi e fino al termine dell’operazione, Foodora opererà con il proprio marchio. L’obiettivo di Glovo è di ...

