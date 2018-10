Food : Treviso - al via domani la Tiramisù World Cup 2018 (2) : (AdnKronos) - "Anche quest’anno abbiamo ai “tavoli di partenza” una variegata rappresentanza straniera, oltre che italiana, di partecipanti alla Tiramisù World Cup. E’ un segnale importante, che indica come la popolarità e l’attrattività del prodotto è davvero internazionale, così come l’abbinamento