Fisco | arriva la sanatoria per gli errori

Fisco - arriva la sanatoria al 20% : Al via la dichiarazione integrativa con imposta sostitutiva al 20% per far emergere il 'nero' , con i paletti e i limiti concordati dalla maggioranza e approvati dal governo nei giorni scorsi. ...

Di Maio - con dl Fisco arriva Stato amico : ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Potenziamo lo strumento di saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per tutte le persone in difficoltà. Abbiamo ribadito all'unanimità in Cdm che non c'è alcuna volontà di ...

Di Maio - con dl Fisco arriva Stato amico : ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Potenziamo lo strumento di saldo e stralcio delle cartelle Equitalia per tutte le persone in difficoltà. Abbiamo ribadito all'unanimità in Cdm che non c'è alcuna volontà di ...

Fisco : in Italia oltre 100 tasse ma l'85% degli incassi dello Stato arrivano da 10 tributi. Rapporto Cgia : oltre 100 tra tasse, tributi e contributi pesano sui contribuenti Italiani ma l'85% degli incassi arriva per lo Stato da appena una decina di voci. Commenta il coordinatore dell'Ufficio studi della ...

Dl Fisco - arriva rottamazione ter delle cartelle : Esecutivo pronto a stringere i tempi sulla pace fiscale, già finita al centro della bufera con le opposizioni che parlano di un condono a tutti gli effetti. Tempi stretti dunque per il Decreto fiscale ...

Fisco - si può fare pace e pagare in cinque rate. Arriva la nuova rottamazione : La novità riguarda le liti tributarie di ogni grado e giudizio decreto fiscale. Si potrà pagare un importo pari al valore della controversia o, se l’Agenzia delle Entrate ha perso in primo o in secondo grado, un importo pari alla metà della contestazione

La pace con il Fisco estesa anche all'Iva. E arriva il mini taglio sulla benzina : La prima l'ha annunciata il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. 'Stiamo lavorando' alla pace fiscale e 'tra le ipotesi che sono sul tavolo', ha detto il sottosegretario, c'è anche quella ...

Di Maio : 'Fisco - arriva il carcere per chi evade. Non faremo tagli alla sanità' : 'Le sanzioni per chi dichiara il falso sono pesantissime. Non ci sarà nessuna pietà per chi cerca di fregare lo Stato e gli altri cittadini. In ogni caso, i furbi non vanno premiati e infatti a fine ...