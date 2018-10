Fiorentina | Mirallas | “Pioli mi ha concesso il tempo di ambientarmi”

Fiorentina - da Pjaca a Mirallas fino a Edimilson : 40 mln di riscatti : A cui si dovranno eventualmente sommare - analizza Il Corriere dello Sport - i 20 per Marko Pjaca , sul quale per la Juventus avrà diritto all'ultima parola, avendo fisato un contro riscatto a 26. ...

L’Uomo del Giorno : Kevin Mirallas - forte attaccante della Fiorentina : Kevin Mirallas è nato a Liegi, il 5 ottobre 1987, è un calciatore belga di origini spagnole, attaccante della Fiorentina, in prestito dall’Everton e della nazionale belga. Dopo aver iniziato con le giovanili dello Standard Liegi, nel 2004 abbandona il Belgio per giocare con i francesi del Lilla. Fa il suo debutto il Ligue 1 il 7 maggio 2005 contro il PSG e dopo tre minuti dall’entrata in campo segna il gol vittoria. Il 20 ...

Inter-Fiorentina - episodio dubbio in area viola : contatto D’Ambrosio-Mirallas [VIDEO] : Inter e Fiorentina sono ancora ferme sullo 0-0 dopo mezz’ora, ma c’è già un episodio dubbio che potrebbe alimentare numerose discussioni nel dopo gara. Entrato in area viola, D’Ambrosio entra in contatto con Mirallas e finisce a terra. Per l’arbitro, che non ha avuto dubbi, è tutto regolare. Ecco le immagini: ????? ?#InterFiorentina pic.twitter.com/ImwSu2aBQ9 — interista TV (@interista_TV) 25 settembre ...

Inter Fiorentina 0-0 LIVE : palo di Mirallas. Risultato in diretta : Inter-Fiorentina 0-0 LIVE Il tabellino Inter, 4-2-3-1,: Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All Spalletti Fiorentina, 4-3-3,: ...

DIRETTA/ Inter-Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video Sky : palo di Mirallas! : DIRETTA Inter Fiorentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:05:00 GMT)

LIVE Inter-Fiorentina - Serie A 2019 in DIRETTA : 0-0 - Candreva dal 1' per i nerazzurri - sorpresa Mirallas tra i viola : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, anticipo del turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A e valido per il sesto turno. A San Siro andrà in scena un match molto interessante tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma un po’ diversi. La squadra di Luciano Spalletti (squalificato per questa partita dopo l’espulsione del confronto di Marassi), reduce dal doppio successo tra ...

Probabili formazioni/ Inter Fiorentina : diretta tv - orario - notizie live. Scatta l'ora di Mirallas? : Probabili formazioni Inter Fiorentina: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Il turno infrasettimanale si apre a San Siro, Spalletti cambia qualcosa?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Fiorentina - Mirallas : 'Mi sono ridotto l'ingaggio - cercavo nuove sfide' : L'esterno della Fiorentina Kevin Mirallas è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato in particolare del suo approdo a Firenze: ' Corvino mi cercò già due anni fa ma a quei tempi l'Everton aveva sparato una cifra folle e la Fiorentina era giustamente scappata. E lo ...