Fiorentina Chelsea donne | risultato finale 0-6 | streaming video e tv | le inglesi volano

: Ci siamo. Stasera, alle ore 19.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale diditra Fiorentina e Chelsea. Si riparte dall’1-0 di Kingsmeadow, segnato da Carney su rigore, per 90 minuti ed eventuale extra-time di battaglia. Ledebbono vincere con due gol di scarto per passare il turno mentre alle inglesi basta il pari o una sconfitta di misura, segnando ...

: Arriva una sconfitta al Cherry Red Records Stadium di Kingston (Londra) per la Fiorentina Women’s FC, neglidididi. Lesono state piegate dalle campionesse d’Inghilterra del Chelsea 1-0 per via della marcatura sudi rigore di Karen Carney. Un match nel quale le gigliate hanno sofferto tanto la prepotenza atletica delle padrone di casa, non riuscendo a mettere in campo ...