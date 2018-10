Fifa | preoccupazione per attacco informatico | varate nuove misure di sicurezza

calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Laha riconosciuto la propriaper il furto di informazioni in unavvenuto qualche mese fa: “Dopo l’nel marzo 2018, laha adottato una serie diper migliorare lainformatica e proteggere i suoi membri“, ha spiegato la Federcalcio mondiale in una dichiarazione alla Dpa. “Siamo preoccupati del fatto che alcune informazioni siano state ottenute illegalmente“. È la seconda volta che il governo del calcio mondiale subisce unnegli ultimi tempi. Nel 2016, l’organizzazione è stata compromessa e una serie di informazioni dellacollegate alle indagini antidoping sono state diffuse. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno recentemente accusato il servizio di intelligence russo per l’episodio. Il ...