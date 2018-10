Fifa | Infantino | “Mondiale a 48 squadre possibile già nel 2022”

Fifa - Infantino pronto a presentare un nuovo Mondiale per club : Il presidente della Fifa presenterà l'idea per un nuovo torneo per club da disputarsi annualmente in estate, oltre alla nuova World Nations League. L'articolo Fifa, Infantino pronto a presentare un nuovo Mondiale per club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.