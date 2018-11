Fifa 19 TOTW 7 | scopri la nuova Squadra della Settimana!

imiglioridififa

: RT @cmdotcom: Fifa 19: Suso re degli assist, Manolas insuperabile. C'è Mancini: la nuova TOTW - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Fifa 19: Suso re degli assist, Manolas insuperabile. C'è Mancini: la nuova TOTW - YungBreeze21 : RT @T4TINO23: Mi è piaciuto un video di @YouTube: http://t.co/ArMaG6LbI7 FIFA 15 ULTIMATE TEAM - TOTW #20 PREDICTION - SIF NEYMAR & IF BALE? - danicolosimo83 : ?? FIFA 19 | NUOVO TOTW + DIVISION RIVALS: -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Mercoledì 17 ottobre EA Sports ha rilasciato il nuovo “Team of the Week” di19! Ecco i giocatori che dovrebbero far parte del7, la settimaSettimanamodalitàUltimate Team!197 – Lasettimana di oggi, 31 ottobre Ecco laSettimana n°7! Undici iniziale … L'articolo197:laproviene da I Migliori di