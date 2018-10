FIFA 19 prepara la Squadra della Settimana del 31 ottobre | la LIGA guiderà l’attacco?

optimaitalia

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Come prevedibile non conosce rivali19: il simulatore calcistico di Electronic Arts sta vincendo su tutta la linea per quanto concerne la sfida con l'universo videoludico (e non solo nella partita infinita con il rivale di sempre, che nell'edizione di quest'anno si è presentato con PES 2019, ndr), e la testimonianza arriva dai dati di mercato che parlano di un Red Dead Redemption 2, fresco d'approdo sugli scaffali fisici e digitali, che non è comunque riuscito a schiodare il nuovo capitoloserie sportiva dal primo posto delle classifiche di vendita.Non siamo però qui per tessere le lodi di19, ma per concentrarci su quelle che saranno le nuove feature pronte a prender vita nella sua modalità principe, Ultimate Team. Come di consueto il fineè stato foriero di utilissime indicazioni per Electronic Arts, che spacca lacalcistica con la sua...