Fiat 500 Collezione | eleganza autunnale

Fiat 500X - la prova di GQ : Sin dalla sua nascita, nel 2014, la 500X è stata un modello molto importante per il Gruppo FCA, sia sotto l’aspetto commerciale che per quello industriale. Da un lato c’era la necessità di presidiare al meglio il mercato dei crossover compatti, dall’altro quello di rilanciare lo stabilimento di Melfi – con gli standard del World Class Manufacturing – dove viene prodotta anche la Jeep Renegade che nasce sulla stessa base ...

VIDEO | Fiat 500 - ora è anche un'auto "maschile" : Intervista a Luca Napolitano (Head of Fiat and Abarth brands EMEA) che ci racconta i segreti della stilosa edizione speciale...

Nuova Fiat 500 Collezione Styled by L’Uomo Vogue : La Fiat 500 è da sempre un’icona di eleganza. Ha una lunga storia, quest’anno compie 61 anni, e ancora oggi con diverse declinazioni si distingue per il suo design e un equipaggiamento innovativo e sofisticato. L’Uomo Vogue, invece, ricorda il direttore Emanuele Farneti, oggi compie 50 anni. Il magazine di Condé Nast e l’automobile di Torino hanno quindi percorso molta strada insieme. E insieme, ognuno nel proprio ...

Fiat 500 Collezione - l’auto con stile : Fiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueEmanuele Farneti e Luca NapolitanoLuca NapolitanoFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueEmanuele Farneti e Luca NapolitanoFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueFiat 500 Collezione styled by L’Uomo VogueFiat 500 Collezione styled by ...

A Milano la sfilata della nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

Fiat 500 Collezione : "su misura" per i più esigenti : La storia infinita è italiana e di successo globale . Fiat 500 a undici anni dall'esordio della seconda serie, farà il suo record di vendit e. Sono stati già consegnati 160.000 esemplari nei primi ...

Fiat 500 Collezione : "su misura" per i più esigenti : La storia infinita è italiana e di successo globale . Fiat 500 a undici anni dall'esordio della seconda serie, farà il suo record di vendit e. Sono stati già consegnati 160.000 esemplari nei primi ...

Fiat 500 Collezione - Protagonista alla Rinascente di Milano : Dopo essere stata immortalata nelle prime foto ufficiali e aver svelato tutti i dettagli della sua gamma una dozzina di giorni fa, la nuova Fiat 500 Collezione torna a far parlare di sé. Proprio ieri lultima nata nella famiglia del Cinquino ha infatti debuttato in società in uno dei luoghi simbolo della moda italiana, la Rinascente di Milano, da sempre teatro di un approccio anche popolare allo stile, proprio in linea con la filosofia 500. ...

Fca : in Serbia si conferma al top per export primi nove mesi. Esportate Fiat 500L per 599 - 6 milioni di euro : BELGRADO - Fca, che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si è confermato primo esportatore in Serbia anche nei primi nove mesi di quest'anno. Come ha riferito il...

Il Fiat 500 Club Italia Garlenda presente a Padova per la 35° edizione di "Auto e Moto d'Epoca" : Tutto pronto per la 35° edizione di 'Auto e Moto d'Epoca - Fiera di Padova', un evento che si conferma il più importante appuntamento in Europa per gli amanti dell'auto d'epoca. presente anche lo ...

Fiat 500 MILD HYBRID/ Un nuovo modello per cominciare a dire addio al diesel : FIAT 500 MILD HYBRID è il nuovo modello che presto arriverà nella gamma di Fca per cominciare a dire addio alla motorizzazione diesel. Non sarà l'unica novità(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:42:00 GMT)

Roma : ecco i vincitori di una Fiat 500 del concorso Pam Panorama per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam : Giancarlo e Michele di Roma tra i vincitori del concorso di Pam Panorama per i festeggiamenti dei 60 anni del Gruppo leader della grande distribuzione in Italia Roma – Roma può annoverare ben due vincitori del nuovo esclusivo concorso di Pam Panorama che, partito lo scorso 1° ottobre, durerà tutto il mese e metterà in palio 60 Fiat 500 per celebrare i 60 anni del Gruppo Pam. Giancarlo e Michele sono stati tra i dodici estratti di venerdì ...

Nuova Fiat 500 Collezione : stile esclusivo e raffinatezza : Fiat lancia la Nuova 500 Collezione, una Nuova serie speciale dedicata all'autunno con esclusivi abbinamenti di colori e...

Fiat 500 - la nuova serie speciale Collezione Styled by L’Uomo Vogue : Pochissime auto possono cambiare carattere ed esprimere diversi valori restando fedeli a sé stesse ed essendo credibili al tempo stesso. Una di queste è la nuova Fiat 500 Collezione, che sa esprimere l’eleganza delL’Uomo moderno senza aver bisogno di ostentarla. E in effetti, come diceva il celebre romanziere e commediografo William Somerset Maugham “L’uomo elegante è quello di cui non noti mai il vestito”. Una frase perfetta per ...