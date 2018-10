Fca | agli analisti non piace il nuovo corso

Fca E LAVORO/ La sfida e gli investimenti per evitare i tagli di Ford : Mentre si parla della cassa integrazione, Ford attraversa un periodo di crisi che mette a rischio posti di LAVORO. Un destino da scongiurare per i dipendenti di Fca. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Il rischio "low cost" per Lega e M5s, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Tutte le fregature nei piani di Lega e M5s, di G. Cazzola