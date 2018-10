Farmaci | studio confronta 2 anti-sclerosi multipla | pari efficacia

meteoweb.eu

: #cartabianca quanto gli #assassini di #DesireeMariottini li userei per la ricerca medica, potremmo accorciare di mo… - andreavarsalona : #cartabianca quanto gli #assassini di #DesireeMariottini li userei per la ricerca medica, potremmo accorciare di mo… - stefanopezzola : Roma, 30 ott. (AdnKronos Salute) - I due farmaci orali per il trattamento della sclerosi multipla recidivante remit… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) I dueorali per il trattamento dellarecidivante remittente teriflunomide e dimetilfumarato sono “assolutamente sovrapponibili in termini di“. È quanto emerge da unodi comparazione indipendente condotto dal Centrodel Policlinico di Catania, al quale hanno preso parte anche altri centri siciliani, calabresi, napoletani e romani. “Quello che abbiamo potuto osservare a distanza di un anno di valutazione su una coorte di 406 pazienti (203 trattati con teriflunomide e altrettcon dimetilfumarato) è che non vi è nessuna differenza in termini difra i due– spiega il responsabile del centro catanese Francesco Patti, in occasione del Congresso della Società italiana di neurologia (Sin) in corso a Roma – I nostri dati evidenziano come da parte dei neurologi nazionali e ...