Farmaci | Dorigo Novartis | presto terapia pediatrica anti-sclerosi multipla

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Novità nellacontro laha recentemente annunciato la pubblicazione sul ‘New England Journal of Medicine’ di uno studio che dimostra il significativo beneficio dell’utilizzo di fingolimod in bambini e adolescenti. “Siamo felici che questo innovativo trattamento, il primo farmaco orale per larecidivante e remittente, con 10 anni di esperienza, possa esserereso disponibile alla popolazione“, commenta Alessandra, Head Business Franchise Neuroscience di. “La nostra priorità è quella di continuare il dialogo con le autorità sanitarie di tutto il mondo per rendere disponibile al piùquesto farmaco ai giovani pazienti“. “La ricercavuole scoprire trattamenti innovativi per ogni persona conindipendentemente dalla loro età o dal ...