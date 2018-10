Fantinati M5S | “Prendiamo le impronte digitali ai parlamentari | basta con pianisti e

fanpage

: RT @corriereveneto: #veneto M5S, Fantinati scarica i dissidenti: «Non riconoscono la linea, problemi loro» - TuttoQuaNews : RT @corriereveneto: #veneto M5S, Fantinati scarica i dissidenti: «Non riconoscono la linea, problemi loro» - SinItaTreviso : RT @corriereveneto: #veneto M5S, Fantinati scarica i dissidenti: «Non riconoscono la linea, problemi loro» -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Sulla falsa riga del Ddl Concretezza, il sottosegretario alla Pd, Mattia, propone l'introduzione dei controlli biometrici per i: "Il deposito delleè previsto da tempo, ma non è obbligatorio. Chi lavora viene pagato con i soldi degli italiani: dobbiamo vigilare su come vengono spesi. La stessa cosa dovrebbe valere però con i”.