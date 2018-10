Fantinati M5s | Contro i furbetti del Parlamento obbligo di rilevazione delle

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Idel cartellino sono ovunque, anche in. E per arginare questo fenomeno Mattia, sottosegretario pentastellato alla Pubblica amministrazione propone la sua ricetta: rendere obbligatoria laimpronte digitali anche per deputati e senatori. La sua idea - esposta in un'intervista a Repubblica - di non può essere nulla di più che una richiesta, un appello ai presidenti Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. La questione, infatti, non può essere disciplinata per legge, dal momento che è di esclusiva competenzaCamere.Il depositoimpronte digitali per deputati e senatori - spiega il sottosegretario - è previsto da tempo ma non è obbligatorio e per questa ragione non è tassativo utilizzare il metodo dellabiometrica per le votazioni., però, crede che sia ...