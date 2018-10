F1 | che mazzate di Alonso a Hamilton e Vettel | lo spagnolo non risparmia nessuno!

sportfair

: Il prossimo che mi dice felice halloween.....lo stroppeio di mazzate - MariaLuisaMastu : Il prossimo che mi dice felice halloween.....lo stroppeio di mazzate - BertazzoliLuigi : @claudiocerasa @matteorenzi E sono solo 6 mesi .... continuiamo a darci mazzate sulle palle grandi italiani!!!!! Se… - FrancescoMusa : @sminkionauta @Rey8113 Raga, non vorrei distruggere la magia e la bellezza del video, che mi fa pensare a chi quell… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Interrogato sulle vittorie di, il pilotaha sminuito i loro risultati raggiunti in carriera Lewiscinque titoli mondiali, Sebastianquattro. Numeri esaltanti che, tuttavia, non impressionano affatto Fernando, vincitore in carriera di due allori iridati. Photo4/LaPresse Il driver di Oviedo è stato interrogato sull’aggancio dia Fangio, sottolineando però come sia improbabile paragonare due epoche diverse della Formula 1: ” è molto difficile farlo – le parole dia PlanetF1 – alcuni campionati te li giochi fino all’ultima gara, altri li vinci contro il tuo compagno di squadra e probabilmente Lewis ha perso contro Nico uno di questi. Tuttavia, lui è uno dei migliori quindi penso che dovrebbe essere felice di ciò che ha fatto. E non ha ancora finito: penso che il prossimo anno ripartirà da ...