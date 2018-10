Ennesimo Cassano show | “riparto forse dalla Sampdoria” | poi le staffilate ad Icardi e

sportfair

: Capolavoro per ennesimo ritiro di #Cassano a #QCC con #TiroMancino - irLemure : Capolavoro per ennesimo ritiro di #Cassano a #QCC con #TiroMancino - Augusto_Faglia : @franzrusso non si può vedere l'ennesimo renzi. che ha lasciato la politica almeno tante volte quante cassano il calcio -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Antonioha raccontato stralci della sua carriera davvero esilaranti, quanto accaduto con Mazzarri ha davvero dell’incredibile Antonio, dopo un test fallito alla Virtus Entella, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Dopo il ritiro dal calcio, quali saranno i prossimi progetti di Fantantonio? Il barese lo ha spiegato al Secolo XIX: “Mi piacerebbe restare nel calcio, sì. E mi piacerebbe farlo in prima linea, area tecnica, osservatore, come direttore sportivo”. Questa l’aspirazione di, magari proprio nella ‘sua’ Sampdoria che tanto ha amato: “Adesso mi godo la famiglia, vado a correre, gioco tennis a calcetto con gli amici. Posso anche concedermi una cena in più. Il futuro? Al prossimo corso a Coverciano mi iscrivo di nuovo e stavolta partecipo. Poi chiaramente dopo devo trovare qualcuno che abbia fiducia in me. ...