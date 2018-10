Enigate | arriva in libreria il nuovo libro inchiesta di Claudio Gatti sulle tangenti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La vicenda che la Procura di Milano considera la più grande tangente di sempre, pagata dall’Eni all’ex ministro del Petrolio nigeriano, viene raccontata in esclusiva dal giornalista che l’ha portata alla luce,, inda oggi (15 euro, ed. Paper First). Parliamo del miliardo di dollari bonificato dall’Ente petrolifero italiano e finito su conti bancari offshore legati ad alti papaveri corrotti della classe politica nigeriana per l’acquisizione della licenza esplorativa del giacimento Opl 245 a largo delle coste del Paese africano. Un pagamento svelato proprio da. Una brutta storia di malaffare che coinvolge i vertici dell’Eni, primi fra tutti l’attuale amministratore delegatoDescalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, entrambi sotto processo a Milano assieme a svariati altri dirigenti o ex dirigenti dell’Eni. Ilcontiene documenti che ...