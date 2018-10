Emicrania | le donne più colpite degli uomini | ma rinunciano a curarsi

Salute : l’Emicrania “discrimina” le donne - più colpite ma meno assenze dal lavoro : Le donne italiane soffrono di emicrania più degli uomini (4 mln rispetto a 2 mln di uomini) e sono maggiormente soggette al fenomeno del ‘presentismo’, ovvero giornate in cui si presentano al lavoro in condizioni di malessere (51,6 giorni contro 35,6 degli uomini). Spendono però meno per diagnosi e cure (1.132 euro l’anno contro 1.824) rispetto ai maschi. È quanto emerge dallo studio Gema (Gender & Migrane) del Cergas Bocconi ...