Emergenza Pfas in Veneto | chi inquina non paga

Pfas : esaminati i primi due progetti per far fronte all'Emergenza (2) : (AdnKronos) - Il progetto dell’importo complessivo di 17,9 milioni di euro verrà seguito dalla società Veneto Acque, uno dei soggetti attuatori nominati dal Commissario. Il secondo progetto sviluppato in fase definitiva, funzionale a fornire nuove risorse idriche dalla pianura ad est di Verona diret