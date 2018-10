Emanuela Orlandi | ritrovate ossa che potrebbero appartenerle

Emanuela Orlandi - forse di due persone le ossa trovate alla Nunziatura : l’altra è Mirella Gregori? : Uno scheletro quasi intero e, in un altro punto, altri frammenti ossei: si tratterebbe dei resti verosimilmente appartenenti a due persone diverse. Inevitabile, dopo il collegamento a Emanuela Orlandi, quello al caso di Mirella Gregori, scomparsa da Roma, 40 giorni prima della coetanea Emanuela, a 15 anni. La sorella Antonietta Gregori: "Il luogo del ritrovamento è vicinissimo a casa nostra". La famiglia di Emanuela: "Ora vogliamo ...

Vaticano - ossa ritrovate alla Nunziatura apostolica : servono 7-10 giorni per le analisi del DNA - sono davvero di Emanuela Orlandi? : Se si riuscira’ ad estrarre il Dna dai resti trovati nella sede della Nunziatura vaticana basteranno 7-10 giorni per capire se sono effettivamente quelli di Emanuela Orlandi. Lo afferma Giovanni Arcudi, direttore della Medicina Legale dell’universita’ Tor Vergata di Roma, secondo cui altrimenti gli esami potrebbero richiedere tempi piu’ lunghi. ETA’ DEI RESTI – “Dall’analisi chimica delle ossa si ...

Emanuela Orlandi - irritazione in Vaticano per collegamento. La famiglia della ragazza scomparsa : “Poche informazioni” : Conclusioni affrettate sul caso Orlandi. In Vaticano c’è irritazione per il collegamento che è stato fatto tra il ritrovamento di “alcuni frammenti ossei umani” e la scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta il 22 giugno 1983. Come sono andati i fatti? Il 29 ottobre 2018 gli operai che stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione nella sede della nunziatura in Italia, a Roma, in via Po 27, hanno ritrovato alcuni frammenti ossei umani in un ...

Tutte le tappe del caso Emanuela Orlandi - un mistero che dura da 35 anni : Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi durante un sit-in nel 2017 per ricordare Emanuela Orlandi, misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma (Foto: Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Lunedì 29 ottobre sono state trovate delle ossa nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Il Vaticano, in collaborazione con la Procura di Roma, sta procedendo alle indagini del caso, con prelievi di Dna, per dare ...

Emanuela Orlandi - sparita nel nulla 35 anni fa : uno dei grandi misteri d’Italia : Trentacinque anni. Tanti sono passati da quel 22 giugno del 1983 quando sparì nel nulla Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un dipendente del Vaticano. anni di indagini, di illazioni, depistaggi, che hanno portato ad una altalena di speranze e delusioni. Uno dei grandi misteri d’Italia raccontato dall’Ansa in una video-scheda nel giorno del ritrovamento di ossa in un edificio della Santa Sede.-- Emanuela Orlandi, che oggi avrebbe ...

