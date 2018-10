Emanuela Orlandi | indagini del Vaticano e della procura di Roma | ossa ritrovate in un

Emanuela Orlandi - 35 anni di misteri : 35 anni fitti di misteri, segreti e verità nascoste. Tanti ne sono passati da quando Emanuela Orlandi , cittadina vaticana, figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, scompare il 22 ...

Emanuela Orlandi - trovate ossa in Vaticano : sono della ragazza scomparsa? : Il ritrovamento è avvenuto per caso lunedì 29 ottobre. Sotto il pavimento della sede della Nunziatura apostolica a Roma è stato trovato uno scheletro. Immediati gli accertamenti per capire a chi appartenessero. Perché la mente corre subito al più noti dei casi di persona scomparsa che riguardi il Vaticano: quella di Emanuela Orlandi. Il suo caso è aperto da 35 anni. O meglio è stato riaperto più volte negli anni passato dalla scomparsa. Era il ...

Emanuela Orlandi - si indaga sul ritrovamento di ossa in Vaticano : un mistero lungo 35 anni : Il ritrovamento durante lavori di ristrutturazione in un locale annesso alla Nunziatura Apostolica: serviranno indagini...

Ossa trovate in Vaticano. Sono di Emanuela Orlandi o di Mirella Gregori? : Possibile clamorosa svolta dopo 35 anni. Sono state trovate delle Ossa nel seminterrato di alcuni locali della Nunziatura Apostolica in

La storia di Emanuela Orlandi - scomparsa a Roma 35 anni fa - : La ragazza è sparita il 22 giugno del 1983, all'età di 15 anni, dopo essere uscita da una scuola di musica. Da quel momento non si è più avuta nessuna informazione certa della sua sorte

Scomparsa di Emanuela Orlandi : ossa umane ritrovate nella Nunziatura : In corso accertamenti su alcuni resti ritrovati sotto il pavimento della sede della Nunziatura apostolica a Roma. Si cerca di capire se possa esserci un collegamento con il caso Orlandi o con la Scomparsa di Mirella Gregori

Trovate ossa nella sede della Nunziatura vaticana a Roma : potrebbero essere di Emanuela Orlandi : La Procura di Roma procede per omicidio in relazione al ritrovamento, avvenuto alcune ore fa, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano, ma non in territorio del Vaticano. Si tratta della sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. L’autorità giudiziaria italiana ha disposto acc...

Emanuela Orlandi - ritrovate ossa nella sede della Nunziatura : Sono in corso in Vaticano "accertamenti" sul rinvenimento di alcune ossa in area extraterritoriale vaticana in un edificio di proprietà della Santa sede. Si tratta di un locale annesso alla sede della ...

Ritrovate ossa alla Nunziatura Apostolica - sono di Emanuela Orlandi? : Roma - Delle ossa umane sono state Ritrovate alla Nunziatura Apostolica in via Po a Roma. Qualcuno ipotizza possano essere di Emanuela Orlandi.

Emanuela Orlandi - procura indaga per omicidio : La procura di Roma indaga per omicidio dopo il ritrovamento, avvenuto alcune ore fa, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano . I magistrati hanno subito disposto accertamenti tecnici ...

Emanuela Orlandi - procura indaga per omicidio : Roma, 30 ott. (Adnkronos) - La procura di Roma indaga per omicidio dopo il ritrovamento, avvenuto alcune ore fa, di alcune ossa in un edificio di proprietà del Vaticano. I magistrati hanno subito disposto accertamenti tecnici per cercare di individuare a chi appartengano questi resti e se siano comp

Scomparsa di Emanuela Orlandi : trovate delle ossa - la Procura di Roma indaga per omicidio : In corso accertamenti su resti ritrovati in area extraterritoriale vaticana. La Procura di Roma procede per omicidio. Si cercherà di capire se le ossa hanno una compatibilità con il Dna di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, le due 16enni scomparse a Roma nel 1983.Continua a leggere

Caso Emanuela Orlandi - Vaticano indaga sul ritrovamento di alcune ossa | : Si stanno eseguendo comparazioni per verificare se i resti rinvenuti si ricolleghino al Caso. La procura di Roma procede per omicidio in relazione al ritrovamento in un edificio di proprietà del ...

Scomparsa di Emanuela Orlandi : Vaticano indaga sul ritrovamento di alcune ossa : Accertamenti sono in corso su alcuni resti ritrovati in area extraterritoriale vaticana. Si cerca di capire se possa esserci un collegamento con il caso Orlandi o con la Scomparsa di Mirella Gregori