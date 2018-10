Elezioni Provincia | i dati dell' affluenza

Elezioni Provincia - 4 consiglieri del Movimento 5 Stelle si recano al voto : Il Movimento 5 Stelle non ha più una linea univoca e si spacca clamorosamente sulle Elezioni Provinciali. Luigi Di Maio fino a Carlo Sibilia avevano dato indicazione di non recarsi alle urne ma il 50% ...

M5s non si presenterà alle Elezioni provinciali/ "Festival delle correnti e degli accordi tra partiti" : M5s non si presenterà alle elezioni provinciali. Ultime notizie, la protesta del movimento pentastellato: "Festival delle correnti e degli accordi tra partiti"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:40:00 GMT)

Forfait M5S alle Elezioni provinciali : "La legge Delrio del 2014, ha trasformato le Province in enti di secondo livello togliendogli la rappresentatività diretta. Questi organi politici adesso saranno composti da sindaci e consiglieri ...

Forfait M5S alle Elezioni provinciali : Roma, 25 ott. -, Adnkronos, - "La legge Delrio del 2014, ha trasformato le Province in enti di secondo livello togliendogli la rappresentatività diretta. Questi organi politici adesso saranno composti ...

Elezioni provinciali in Trentino - il leghista Fugatti è il nuovo governatore : Il leghista Maurizio Fugatti, attuale sottosegretario alla Salute nel governo Conte, è il nuovo governatore del Trentino, eletto con il 46,74% dei consensi , 124.590 voti, di cui 3.684 solo al ...

Elezioni Trentino - per la prima volta nella storia la provincia ha scelto la destra : cade un’altra roccaforte Pd al Nord : Il centrodestra, unito ma subalterno a una Lega ammazzatutti, conquista per la prima volta nella storia la provincia di Trento. Dopo decenni di Democrazia cristiana e poi di centrosinistra, un Pd diviso dagli autonomisti conosce la più amara delle sconfitte in una delle ultime roccaforti rimaste al Nord. Mentre il Movimento 5 stelle non riesce ad incidere. Dopo la notte in cui Bolzano ha registrato l’esplosione del partito di Salvini, ...

Elezioni provinciali in Trentino - si profila la vittoria del leghista Fugatti : Alle Elezioni provinciali in Trentino si profila la vittoria del candidato leghista Maurizio Fugatti , sottosegretario alla Salute. I primi dati dello scrutinio , con 157 sezioni su 529, danno Fugatti ...

Elezioni provinciali in Trentino e Alto Adige - l’avanzata della Lega e del dissidente grillino : Era quello che aveva più da perdere e più di altri ha perso. Nelle Elezioni del consiglio provinciale, Svp, il partito locale che tradizionalmente rappresenta i gruppi linguistici tedesco e ladino in Alto Adige, scende al 41,9%. Rimane prima formazione politica, ma con una netta perdita di voti (10 punti percentuali) a favore della crescita della Lega che, nei quartieri popolari di Bolzano, sfiora il 30% diventando il primo partito. In Trentino ...

Elezioni provinciali in Alto Adige : vince Svp - Lega primo partito a Bolzano : Il partito Svp Südtiroler Volkspartei vince le Elezioni in Alto Adige con il 41,9%, pari a 119.108 voti e 15 seggi, secondo i dati provvisori forniti dalla Centrale Elettorale della Provincia di...

Risultati Elezioni provinciali in Trentino : gli eletti a Trento e Bolzano - : La Spv cala, ma arriva al 41.7%. Mentre il Carroccio vola a quota 11.1%. Al secondo posto, la lista civica di Paul Koellensperger. Attesa per i Risultati della provincia di Trento, dove lo scrutinio è ...

Elezioni Trentino Alto Adige - urne chiuse : affluenza del 73 - 9% in provincia di Bolzano. Calo del 3 - 8% rispetto al 2013 : I cittadini delle province autonome di Trento e Bolzano hanno votato per rinnovare i rispettivi consigli provinciali, che insieme compongono il consiglio regionale. Le urne si sono chiuse alle ore 21 in Alto Adige. Nei 487 seggi della provincia di Bolzano la percentuale di affluenza è stata del 73,9%. I votanti che si sono recati alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale Altoatesino sono stati in tutto 282.244. rispetto alle Elezioni ...

Elezioni Provinciali in Trentino : alle 11 affluenza al 14 - 44% - : Dalla prima rilevazione è risultato che il comune con più votanti è Castel Condino, 25,67%,. Il seggio finora meno affollato invece quello di Cloz, 8,46%,. Nella provincia di Trento, urne aperte fino ...

Elezioni provinciali in Trentino - l'affluenza al 14 - 44% : Sono stati 61.997 i votanti su 429.378 elettori. l'affluenza complessiva nelle precedenti provinciali del 2013 alla conclusione del voto era stata del 62,82% e alle politiche del 2018 del 79,61% -

Elezioni provinciali : in Trentino alle 11 affluenza al 14 - 44% : TRENTO. L'affluenza alle urne per le Elezioni provinciali in Trentino alle 11, orario della prima rilevazione della giornata, è del 14,44% , cioè di 61.997 votanti su 429.378 elettori. L'affluenza ...